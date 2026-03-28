평택시 장애인복지위원회, '장애인복지 주요 추진계획' 심의 확정

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 장애인복지위원회가 평택시사회복지협의회 대회의실에서 정기 회의를 열고 '2026년 장애인복지 주요 추진계획'을 심의·확정했다.
28일 시에 따르면 이번 회의에서는 장애인의 삶의 질 향상과 지역사회 통합을 목표로 다양한 정책 방향과 중점 추진과제가 논의됐다.
특히 이날 핵심 과제로 장애인 맞춤형 복지서비스 강화, 자립생활 지원 확대, 돌봄 및 가족 지원 체계 구축, 장애인 일자리 및 사회참여 기회 확대가 설정됐다.
아울러 기존 장애인복지사업 전반에 대한 점검과 사업별 성과 및 개선사항이 공유됐으며 현장 중심 의견을 반영한 정책 보완 방안도 논의됐다.
이날 위원들은 장애인의 다양한 욕구를 반영한 실질적 지원을 위해 민관협력체계를 강화하고 복지 사각지대 해소를 위한 지속적 노력을 강조했다.
김정화 부위원장은 "2026년 정책사업을 통해 현장의 목소리를 반영하고 장애인이 체감할 수 있는 따뜻한 복지환경을 만들 기반이 되길 바란다"고 말했다.
평택시는 장애인복지 정책 내실화를 위해 지속적인 점검과 평가를 실시하며 수요자 중심 맞춤형 복지서비스 지원에 힘쓸 계획이다.
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