'경북도지사 출마' 이철우 "'에너지·산업·관광·정주' 함께 도약하는 울진 약속"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사 예비후보가 '원전 기반 첨단산업 도약'을 담은 울진지역 5대 공약을 제시했다.
이 예비후보는 27일 오전 '서해수호의 날' 기념식에 참석해 호국 영령들의 넋을 기린 후 울진을 찾아 국민의힘 박형수 국회의원 울진 사무소를 방문해 주민들과 지역 현안을 논의하고, 울진 노인회를 방문해 지역의 목소리를 청취했다.
또 울진 오션리조트 개발 현장과 '울진 원자력 수소 국가산업단지 후보지' 현장을 잇달아 방문하는 등 '지방 시대' 실현을 위한 지역 숙원 사업 추진 상황을 점검하고 힘을 보탰다.
이 자리에는 손병복 울진군수와 김재준 경북도의원이 함께 했다.
이 예비후보는 "지방에서 공급한 에너지로 수도권만 첨단산업을 독점하는 불균형 구조를 완전히 깨야 한다"고 강조하고 "울진이 청정 수소 생산 체계를 구축하면 국가 에너지 안보는 물론이고 첨단산업 거점으로 도약하게 될 것"이라며 적극적인 지원을 약속했다.
그러면서 이 예비후보는 "울진은 원자력이라는 국가적 자산과 청정 자연환경을 동시에 갖춘 지역"이라며 "이를 기반으로 에너지·산업·관광·정주가 함께 도약하는 미래 성장 모델을 구축하겠다"고 밝히고, 울진군 5대 공약을 발표했다.
5대 공약의 핵심은 △원자력 기반 청정 수소산업 육성 △수소에너지 고속도로와 수소 복합 터미널 구축 △초광역 교통망 구축 △해양과 산림을 결합한 웰니스 관광벨트 조성 △의료와 정주 여건 개선 등이다.
이철우 예비후보는 "울진은 에너지와 자연, 산업과 관광이 결합할 수 있는 대한민국에서 가장 큰 잠재력을 가진 지역 중 하나"라며 "결단과 뚝심으로 울진을 동해안 시대의 핵심 성장 거점으로 반드시 키워내겠다"고 밝혔다.
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