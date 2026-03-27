'경북도지사 출마' 이철우 "'에너지·산업·관광·정주' 함께 도약하는 울진 약속"

"동해안 시대의 핵심 성장 거점 울진으로 반드시 키워내겠다"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사 예비후보가 '원전 기반 첨단산업 도약'을 담은 울진지역 5대 공약을 제시했다.

이 예비후보는 27일 오전 '서해수호의 날' 기념식에 참석해 호국 영령들의 넋을 기린 후 울진을 찾아 국민의힘 박형수 국회의원 울진 사무소를 방문해 주민들과 지역 현안을 논의하고, 울진 노인회를 방문해 지역의 목소리를 청취했다.

이철우 경북도지사 예비후보가 27일 울진군을 찾아 울진 오션리조트 개발 현장과 '울진 원자력수소 국가산업단지 후보지' 현장을 둘러보고 '원전 기반 첨단산업 도약'을 담은 울진지역 5대 공약을 제시했다.[사진=이철우 예비후보]2026.03.27 nulcheon@newspim.com

또 울진 오션리조트 개발 현장과 '울진 원자력 수소 국가산업단지 후보지' 현장을 잇달아 방문하는 등 '지방 시대' 실현을 위한 지역 숙원 사업 추진 상황을 점검하고 힘을 보탰다.

이 자리에는 손병복 울진군수와 김재준 경북도의원이 함께 했다.

이 예비후보는 "지방에서 공급한 에너지로 수도권만 첨단산업을 독점하는 불균형 구조를 완전히 깨야 한다"고 강조하고 "울진이 청정 수소 생산 체계를 구축하면 국가 에너지 안보는 물론이고 첨단산업 거점으로 도약하게 될 것"이라며 적극적인 지원을 약속했다.

그러면서 이 예비후보는 "울진은 원자력이라는 국가적 자산과 청정 자연환경을 동시에 갖춘 지역"이라며 "이를 기반으로 에너지·산업·관광·정주가 함께 도약하는 미래 성장 모델을 구축하겠다"고 밝히고, 울진군 5대 공약을 발표했다.

5대 공약의 핵심은 △원자력 기반 청정 수소산업 육성 △수소에너지 고속도로와 수소 복합 터미널 구축 △초광역 교통망 구축 △해양과 산림을 결합한 웰니스 관광벨트 조성 △의료와 정주 여건 개선 등이다.

이철우 예비후보는 "울진은 에너지와 자연, 산업과 관광이 결합할 수 있는 대한민국에서 가장 큰 잠재력을 가진 지역 중 하나"라며 "결단과 뚝심으로 울진을 동해안 시대의 핵심 성장 거점으로 반드시 키워내겠다"고 밝혔다.

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