삼영전자공업 주총, 차파트너스 주주제안 손우창 감사 선임

일반주주 80% 찬성…검찰 출신 기업범죄·금융수사 전문가

자기주식 매입·소각 안건은 부결…주주환원 논의는 본격화





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼영전자공업 정기주주총회에서 차파트너스자산운용이 주주제안한 손우창 후보가 신임 감사로 선임됐다.

27일 열린 삼영전자공업 정기주주총회에서 차파트너스자산운용(차파트너스)이 제안한 손우창 감사 선임 안건이 전체 주주 찬성 약 56%, 최대주주 및 특수관계인을 제외한 일반주주 찬성 약 80%로 가결됐다.

손우창 신임 감사는 약 20년간 검찰에서 횡령·배임 등 기업범죄 및 금융수사 분야를 담당한 법률전문가다. 미국 공인회계사(AICPA) 자격시험에도 합격해 법률과 회계 양면의 전문성을 갖췄다.

차파트너스자산운용 로고. [사진=차파트너스자산운용]

이날 주총에서는 차파트너스가 함께 제안한 자기주식 매입 및 소각 안건도 논의됐다. 차파트너스는 삼영전자공업이 약 3200억원의 순현금을 보유하고 있음에도 시가총액은 약 2000억원대에 머무르는 저평가 상태라고 지적해 왔다. 또한 최대주주인 일본케미콘이 'PBR 1배 미만 해소'를 경영 과제로 제시한 만큼 삼영전자공업에도 동일한 원칙을 적용해야 한다는 입장이다.

자기주식 매입·소각 안건은 최대주주 측 찬성을 얻지 못해 부결됐다. 다만 해당 안건을 포함한 차파트너스의 주주제안 안건들은 국내외 의결권 자문사와 주요 연기금의 지지를 받았다.

차파트너스는 "이사회에서도 자기주식 매입 및 소각을 포함한 다양한 주주가치 제고 방안에 대한 논의가 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com