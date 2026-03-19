[종목+] 삼영전자, 시총보다 많은 현금…차파트너스와 정면 충돌

일본케미콘·아비코와 합병기업 설립 추진, 신사업 드라이브

차파트너스, 300억원 자사주 취득...시장서는 주주가치 제고가 우선

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 =삼영전자가 전자부품 신사업을 추진하며 주가가 급등한 가운데 행동주의 펀드의 자사주 매입 요구까지 겹치며 기업가치 재평가 여부에 시장의 시선이 쏠리고 있다. 신사업 기대와 달리 실적 반영은 제한적일 수 있어 보유 현금 활용이 주가 향방의 핵심 변수로 떠올랐다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼영전자는 전일 장래사업·경영계획 공시를 통해 일본케미콘, 아비코전자와 함께 합병기업 설립을 추진하고 사업 확대에 나설 계획이라고 밝혔다. 합병기업은 제조 경쟁력이 높은 베트남 공장에서 적층 세라믹 커패시터(MLCC) 등을 생산할 계획으로, 신규 회사의 오는 2028년 매출 목표로 350억원을 제시했다.

삼영전자 측은 "3개사가 투자하는 합병기업을 통해 알루미늄 전해콘덴서, MLCC, 바리스터, 전기이중층콘덴서, 인덕터 등 종합 전자부품을 판매하며 전장과 반도체, AI시장 등에 대한 진입을 확대할 계획"이라며 "자동차 전장 및 IT 시장에 대한 매출 확대, RLC(저항, 인덕터, 커패시터) 등 종합 전자부품을 판매하는 기업으로의 성장, MLCC, 하이브리드 콘덴서 등 고부가가치 제품의 개발과 시장 확대 등을 기대하고 있다"고 전했다.

삼영전자 로고. [사진=삼영전자]

관련 업계에 따르면 삼영전자는 아비코전자와 함께 일본케미콘의 국내 판매회사 케미콘일렉트로닉스코리아(CCK)를 인수하고 합작법인 SNA와의 합병을 추진할 예정이다. 자동차 전장, 반도체, AI 서버 등 고신뢰성 전자부품 수요가 늘어나는 영역을 겨냥해 사업을 키우겠다는 구상으로, CCK가 보유한 MLCC, 바리스터, EDLC 등 일본케미콘 주요 전자부품의 국내 판매망을 활용해 제품 포트폴리오를 확대할 계획으로 알려졌다.

◆ 종합 전자부품 신사업 청사진…주주가치 제고로 이어질까

투자자들 사이에서는 신사업 자체보다 합병기업을 통한 수익이 주주가치 제고에 얼마나 기여할 수 있는지에 관심을 두는 모양새다.

실제로 이날 삼영전자 주가는 전일 공시 영향으로 장중 1만4930원까지 올라 52주 최고가 기록을 경신하고 전거래일 대비 7.85% 오른 1만4560원에 마감했다.

이와 관련해 LS증권은 신규 회사의 2028년 매출 목표 350억원을 제시하면서도 연결 대상이 아닌 지분법 대상으로 인식될 가능성이 높다고 분석했다. 신사업을 통한 성과가 곧바로 연결 매출과 이익 확대로 이어지는 구조로 단정하기 어렵다는 뜻이다.

삼성전기의 MLCC 제품. 사진은 기사와 무관. [사진=뉴스핌DB]

정홍식 LS증권 연구원은 "전일 공시를 통해 신사업 계획을 발표, 회사는 모회사인 일본케미콘의 제품들(MLCC, 인덕터 등)로 베트남 공장에서 제조(원가 경쟁력)할 계획"이라며 "공시 내용에서 신규 회사의 2028년 매출액은 350억원을 계획(연결 대상이 아닌 지분법 대상으로 인식될 가능성 높음)하고 있다"고 전했다.

다만 LS증권은 삼영전자의 작년 말 기준 순현금을 3135억원으로 추정, 이는 시가총액을 웃도는 수준으로 배당 메리트를 높게 평가했다. 목표주가 역시 1만5000원에서 1만7000원으로 상향 조정했다.

정 연구원은 "대규모 순현금을 기반으로 이자수익이 매년 반영되고 있고 2025년 원재료 생산 공장인 포승 1공장 가동 중단으로 발생한 일회성 영업외손실(손상차손) 약 100억원에 대한 기저효과로 2026년 순이익이 큰 폭으로 증가할 것"이라며 "삼영전자는 주당배당금(DPS) 300원을 유지하고 있으며 이는 2022~2024년 평균 배당성향 42.3% 수준으로 향후에도 안정적인 현금흐름을 기반으로 DPS가 유지될 가능성이 높다"고 전했다.

◆ 차파트너스 "기업가치 제고 작동 못해"…정기 주총 표 대결 핵심 변수로

신사업 추진과 함께 정기 주주총회를 둘러싼 표 대결도 투자자들의 관심사로 떠오르고 있다. 차파트너스자산운용은 전날 오는 27일 열리는 삼영전자 정기 주주총회를 앞두고 감사 손우창 선임과 300억원 규모 자기주식 취득·소각 안건을 주주제안하며 의결권 대리행사 권유에 나섰다.

차파트너스는 삼영전자가 극심한 저평가 상태에 놓여 있다고 주장하고 있다. 차파트너스는 의결권 대리행사 권유 참고서류에서 2025년 3분기 기준 순현금이 3000억원을 웃도는 반면 시가총액은 2000억원 수준에 머물고 있고 2024년 총 배당지급액도 60억원 수준에 그쳤다고 지적했다. 아울러 이사회가 변화와 혁신을 주도하기보다 관성적으로 운영돼 왔고 자본배치와 기업가치 제고 기능 역시 충분히 작동하지 못했다고 주장했다. 이를 근거로 회사 보유 순현금을 재원으로 300억원 규모 자기주식을 취득하고 손우창 후보를 새 감사로 선임해야 한다고 제안했다.

[AI 이미지=양태훈 기자]

손우창 후보에 대해서는 주요주주나 경영진과 이해관계가 없는 인물로 20년 이상 검사와 변호사로 활동한 법률 전문가라고 설명했다. 차파트너스는 독립적인 감사 선임을 통해 이사회 견제 기능을 강화하고 자기주식 취득을 통해 저평가 해소와 주주가치 제고에 나서야 한다는 입장이다.

이에 대해 삼영전자는 의견표명서를 통해 기존 감사 체계의 안정성과 전문성을 강조하며 맞서고 있다. 회사는 정기 외부회계감사와 내부 상근감사 체계를 바탕으로 재무건전성과 경영투명성을 유지해 왔다고 밝혔고 김기찬 감사 후보에 대해서는 공인회계사 자격과 최고재무책임자(CFO) 경력, 재무관리 경험을 갖춘 인물이라고 설명했다. 또 상근감사 2인 체제가 의사결정 지연과 특정 이해관계 편중, 전문성 저하로 이어질 수 있다는 입장을 내놨다.

시장에서는 이번 주총 결과에 따라 삼영전자의 기업가치 재평가 방향이 결정될 가능성이 크다는 분석이 나온다. 신사업이 중장기 성장 스토리를 제공하는 반면 단기 주가 흐름은 자사주 매입 등 주주환원 정책에 좌우될 수 있다는 판단이다. 결국 삼영전자 주가의 방향성은 신사업 성과보다 보유 현금을 어떻게 활용하느냐에 달려 있다는 평가가 나온다.

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