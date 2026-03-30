고용노동교육원장에 이종선 원장 취임…"고용노동교육 2.0 시대 열 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용노동교육원은 신임 원장으로 이종선 원장이 공식 취임했다고 30일 밝혔다.
이종선 원장은 이날 취임식을 열고 "디지털 전환과 인공지능(AI) 시대, 기후·환경위기 시대에 고용노동정책과 노동교육을 주도해 가기 위해 끊임없는 혁신과 변화를 통해 노동교육기관의 경쟁력을 키우고 노동이 함께하는 경제성장과 노동 존중 사회 실현에 이바지할 수 있는 고용노동교육 2.0 시대를 열어 가겠다"고 강조할 예정이다.
이 원장은 고용노동교육 2.0 시대 교육원의 비전의 경우 "일하는 사람이 존중받는, 그리고 일하는 모든 사람이 행복한 사회 실현을 위해 합리적 노사관계와 노동 존중 문화를 선도하는 전문노동교육기관으로서 교육원이 전 생애 노동교육의 허브기관으로 중추적 역할을 수행하는 기반을 다지는 데 최선을 다하겠다"고 언급한다.
이 신임 원장은 고려대학교에서 사회학 박사 박사를 취득했다. 이후 한국직업능력개발원 부연구위원, 대통령비서실 사회정책비서관실 행정관, 고려대 노동대학원 교수 등으로 활동했다.
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