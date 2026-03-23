노동부, 영덕 풍력발전기 화재사고에 중수본 구성…사고조사 착수

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 23일 발생한 경북 영덕군 풍력발전시설 화재사고에 대해 중앙산업재해수습본부 및 지역산업재해수습본부를 구성했다. 노동부는 사고 조사를 통해 이번 사고의 구조적 원인을 찾겠다는 입장이다.
이날 노동부에 따르면 김영훈 장관은 경북 영덕 풍력발전시설 화재사고 관련 신속한 사고수습 및 재발 방지 조치를 긴급 지시했다.
앞서 이날 오후 1시 11분경 경북 영덕에 위치한 풍력발전시설에서 발전기 시설 정비·점검 중 원인 미상의 화재가 발생해 3명이 사망했다.
노동부는 노동부 본부와 포항지청에 각각 중앙산업재해수습본부와 지역산업재해수습본부를 꾸렸다. 안전보건감독국장도 현장에 파견해 사고 수습을 지원한다.
대구지방고용노동청장, 포항지청 노동감독관 등은 사고 인지 즉시 현장에 출동해 영덕 풍력발전단지 내 발전기 24기에 대한 정비 작업을 중지했다.
노동부는 기후에너지환경부와 사고 발생의 구조적 원인을 찾고, 이번 사고를 신속하게 수사하겠다고 밝혔다.
김 장관은 "기후부의 안전점검 대상 노후화된 풍력발전기에 대해 동일한 유형의 사고가 재발하지 않도록 기술지원 등 필요한 조치를 적극 시행할 것"을 지시했다.
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