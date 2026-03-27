전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.27 (금)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

김기현 부부 '로저비비에 의혹' 압수수색, 절차 공방 점화…"위법" vs "적법"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

김기현 측 "압수수색 영장 범위 벗어난 위법 증거" 주장
특검 "별건 발견 후 영장 재발부…대법 판례상 적법"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 국민의힘 당대표 선거 지원 대가로 김건희 여사에게 약 260만 원 상당의 로저비비에 명품 클러치백을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부 사건의 공판 준비기일에서 압수수색 절차의 적법성을 둘러싼 공방이 가열됐다.

김 의원 측은 "압수수색 영장 범위를 벗어난 위법 수집 증거"라고 주장한 반면, 특별검사 측은 "별건 범죄 혐의를 인지한 뒤 새 영장을 발부받아 압수한 만큼 적법하다"고 맞섰다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 27일 김 의원의 청탁금지법 위반 혐의 사건 2차 공판 준비기일을 열고 증거 채택 여부와 향후 증인신문 계획 등을 논의했다. 이날 김 의원은 출석 의무가 없음에도 법정에 직접 출석했다. 다만 함께 기소된 배우자 이선애 씨는 출석하지 않았다.

국민의힘 당대표 선거 지원 대가로 김건희 여사에게 약 260만 원 상당의 로저 비비에 클러치백을 선물한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부 사건의 공판 준비기일에서 압수수색 절차의 적법성이 핵심 쟁점으로 떠올랐다.  사진은 김 의원. [사진=뉴스핌DB]

김 의원 측 변호인은 이날 법정에서 공소사실을 부인하며 "이 사건은 무죄이거나 공소기각 사유에 해당한다"고 주장했다. 변호인은 특히 압수된 명품 클러치백과 편지의 증거 능력 문제를 제기하며 "최초 압수수색 영장에 기재되지 않은 물건을 수색 과정에서 확보한 것으로, 영장 범위를 벗어난 위법 수집 증거"라고 주장했다.

또한 "수사기관이 이후 새로운 압수수색 영장을 발부받았더라도 이미 이루어진 위법 수집을 치유할 수는 없다"며 "압수된 클러치백과 편지, 이를 기초로 한 2차 증거 역시 모두 증거 능력이 인정될 수 없다"고 강조했다.

김 의원 측 변호인은 클러치백의 동일성 문제도 제기했다. 변호인은 "압수 당시 현장에서 여러 개의 박스가 발견됐고 인보이스에 기재된 모델 번호와 다른 가방이 발견됐다"며 "압수된 가방이 실제 전달된 가방과 동일하다고 단정할 수 없다"고 주장했다.

반면 특검은 압수수색 절차가 적법하게 진행됐다는 입장을 밝혔다. 특검은 "김건희 여사 주거지 압수수색 과정에서 드레스룸에서 해당 클러치백과 포스트잇, 편지 등을 발견했다"며 "별건 범죄 혐의가 의심돼 압수수색을 중단하고 법원에 새 영장을 청구해 발부받은 뒤 압수했다"고 설명했다.

특검은 이어 "대법원 판례에 따라 별건 범죄 혐의 발견 후 영장을 재발부받아 압수한 것은 적법한 절차"라며 "클러치백 역시 특검 수사 대상에 포함되는 사안"이라고 반박했다.

재판부는 이날 양측 주장을 정리하며 압수수색 경위와 증거 확보 과정에 다툼이 있다고 보고 "현장 참여 수사관 등을 증인으로 불러 확인할 필요가 있다"고 밝혔다.

이와 함께, 재판부는 언론 기사 등을 대량으로 증거로 제출한 특검 측에 대해 "언론 보도는 사실관계 자체를 입증하는 증거가 될 수 없다"며 "대표적인 기사만 정황 증거로 정리해 제출하라"고 지적했다.

다만 김 의원 측은 가방 전달 사실 자체에 대해서는 일정 부분 인정했다. 변호인은 "김 의원 배우자 이 씨가 김 여사에게 가방을 전달한 사실은 인정한다"면서도 "당대표 부인으로서 인사 차원의 선물이었을 뿐 대가성은 없다"고 주장했다.

특검은 향후 증인으로 김건희 여사와 김 의원의 보좌진 등을 신청할 계획이라고 밝혔다. 재판부는 압수수색 경위와 증거 채택 문제 등을 추가로 정리하기 위해 4월 16일 준비 절차를 한 차례 더 진행하기로 했다.

김 의원 부부는 2023년 3월 김 의원의 국민의힘 당대표 당선에 대한 대가로 김 여사에게 267만 원 상당의 로저 비비에 클러치백 1개를 제공한 혐의를 받는다.

앞서 1차 공판 준비기일에 김 의원 측은 배우자 이 씨가 가방을 준비해 김 여사에게 전달한 사실은 인정하면서도, 김 의원이 이에 관여하지 않았다며 공소사실을 부인했다.

특검은 지난해 11월 '대통령 관저 이전 특혜 의혹' 수사 과정에서 윤 전 대통령 부부 자택을 압수수색하던 중 문제의 클러치백과 감사 편지를 발견했고, 즉시 수색을 중단한 뒤 법원에서 추가 영장을 발부받아 가방을 확보한 바 있다.

pmk1459@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
사진
'고문기술자' 이근안, 88세로 사망 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 독재정권 시기 '고문기술자'로 악명을 떨쳤던 이근안 전 경감이 숨졌다. 26일 경기일보에 따르면 이근안은 전날 사망했으며, 현재 서울 동대문구 동부병원 장례식장에 안치된 상태다. 발인은 오는 27일 오전 5시20분으로 예정됐다. [사진=뉴스핌 DB] 이근안은 1970~80년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 강압 수사와 고문을 주도한 인물이다. 전기고문 등 가혹 행위를 통해 허위 자백을 받아냈다는 의혹이 제기되며 고문기술자라는 별칭으로 불렸다. 전두환 정권 시절 고문과 옥살이 후유증을 앓다 지난 2011년 사망한 고 김근태 전 민주화운동청년연합(민청련) 의장 역시 1985년 9월 4일 '민청련 결성' 사건으로 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 전기고문과 물고문을 당한 바 있다. 주화 이후 그의 행적은 국가폭력의 상징으로 재조명됐다. 고문 의혹이 불거지자 1988년 수배됐고 약 12년간 도피 생활을 이어가다 1999년 자수했다. 이후 재판에 넘겨져 징역형을 선고받고 복역했다. 그가 관여한 공안 사건 가운데 일부는 이후 재심에서 조작 정황이 인정되며 무죄가 선고되기도 했다. 이근안의 가혹 행위에 못 이겨 간첩이라 허위 자백해 억울한 옥살이를 했던 납북어부 정규용씨도 2014년 38년 만에 재심에서 무죄를 확정받았다. 2기 진실·화해를위한과거사정리위원회도 '서울대 무림 사건'과 관련해 인권 침해가 있었다고 판단하고 국가의 사과를 권고한 바 있다. 2006년 출소 이후 이근안은 종교 활동을 하며 공개적으로 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔으나, 피해자들과 시민사회에서는 사과의 진정성을 둘러싼 논란이 이어졌다. 그는 생전 자서전에서 "간첩과 사상범을 잡는 것은 애국이었다"라는 취지의 발언을 하기도 해 논란이 이어졌다. 그는 또 자신을 소재로 한 영화 '남영동 1985'에서 묘사된 고문 행위가 과장됐다고 주장하기도 했다. yuniya@newspim.com 2026-03-26 19:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동