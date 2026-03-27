하이브랩, IPO 주관사 SK증권 선정…내년 코스닥 상장 목표

박정재 전 아이티센 글로벌 CEO CFO 영입 상장 체계 완비

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 차세대 고객경험 기반 AI 기술 전문기업 하이브랩이 내년 하반기 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO) 준비에 착수한다.

27일 하이브랩은 IPO 대표주관사로 SK증권을 선정했다고 밝혔다.

하이브랩은 2012년 설립 이후 UI·UX 디자인, 웹·모바일 서비스 구축, 디지털 마케팅 등을 아우르는 디지털 에이전시로 자리잡았다. 제일기획·삼성전자·네이버·현대차·넷마블 등 주요 대기업 프로젝트를 수행하며 15년 연속 흑자를 이어왔으며, 2024년 기준 매출 488억원·영업이익 48억원을 기록했다. 회사는 이 같은 기반 위에 AI 기술을 결합해 AX(인공지능 전환) 전문 기업으로의 전환을 선언한 상태다.

하이브랩 로고. [사진=하이브랩]

사업 전환의 핵심은 현재 개발 중인 두 가지 AI 솔루션이다. B2B 특화 버티컬 AI 워크포털 '아비코(AVIKO)'는 기업이 다양한 생성형 AI 모델을 통합 관리하며 브랜드 정체성을 반영한 콘텐츠를 효율적으로 생산하도록 지원한다. '디티오씨제이(DToCJ)'는 웹·모바일 사용자의 행동 데이터를 정밀 분석해 화면 구성과 콘텐츠를 개인화하는 초개인화 플랫폼으로, 클릭 패턴·체류시간·스크롤 속도 등 행동 데이터를 수집해 맞춤 UI·UX를 도출한다.

상장 준비 체계도 갖췄다. 하이브랩은 지난해 IPO·M&A 전문가인 박정재 전 아이티센 글로벌 최고경영자(CEO)를 최고재무책임자(CFO)로 영입해 내부 통제 및 재무 안정성을 강화했다.

서종혁 하이브랩 대표는 "올해 하반기 두 솔루션의 상용화를 진행하고 이를 성장 동력으로 삼아 기업 가치를 체계적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com