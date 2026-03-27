삼현, 하드웨어·AI 결합 자율제조 플랫폼 사업 본격화

산업부 AX 선도공장 프로젝트 수행

가성불량 30% 감소·생산성 12% 향상 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 하드웨어 기술에 AI를 결합한 자율제조 솔루션으로 글로벌 시장 공략에 나섰다.

27일 삼현은 '3-in-1 통합 솔루션(모터·제어기·감속기 일체형)' 기반의 전동화 기술에 자율지능 소프트웨어를 융합한 자율제조(AX) 솔루션 플랫폼 사업을 본격화한다고 밝혔다.

삼현은 현재 산업통상자원부 주관 '문제해결형(Type 3) AX 대표 선도공장' 프로젝트를 수행 중이다. 디지털 트윈 기술 기반의 레벨 3 이상 시각화 체계를 구현했으며, 생성형·예측 AI를 실제 공정에 투입해 가성불량 발생률 30% 이상 감소와 전체 생산성 12% 향상을 목표로 하고 있다.

삼현 로고. [사진=삼현]

로봇 사업도 확대한다. 삼현은 시속 20km 고속 주행과 실내외 전천후 운용이 가능한 고하중 자율주행로봇(HAMR)을 개발했으며, 3톤부터 최대 10톤까지 라인업을 갖췄다. 휴머노이드 로봇용 관절모듈 공급 역량도 더해 핵심 부품과 완성품 플랫폼을 아우르는 포트폴리오를 구축 중이다. 자회사 케이스랩의 AI 시맨틱·자율주행·군집제어 기술을 결합해 로봇이 스스로 환경을 인지하고 판단하는 피지컬 AI(Physical AI) 구현을 추진하고 있다.

박기원 삼현 대표이사는 "하드웨어와 소프트웨어가 통합된 자율제조 솔루션 플랫폼 및 휴머노이드 로봇 액추에이터 기업으로 진화했다"며 "자사주 소각 등 주주 친화 정책을 지속해 기술 경쟁력이 주주 가치 제고로 이어지는 선순환 경영을 강화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com