삼현, '천궁-Ⅱ' 중동 수출용 핵심 구동모듈 공급사로 부각

UAE·사우디 수출분 각 100억 원 규모 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현은 대한민국 대표 지대공 미사일 방어체계인 '천궁-Ⅱ(M-SAM)' 수출용 핵심 구동모듈 공급 파트너로 부각되고 있다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 삼현은 지난해 천궁-Ⅱ의 아랍에미리트(UAE) 및 사우디아라비아 수출 물량에 들어가는 핵심 구동 모듈을 잇달아 수주하며 글로벌 방산 시장에서의 입지를 공고히 했다.

삼현은 지난 2025년 1월 UAE 수출용 천궁-Ⅱ에 탑재되는 총 100억 원 규모의 '전기식 수평안정화 장치' 공급 계약을 체결했다. 이어 4월에는 사우디아라비아 수출용 천궁-Ⅱ 체계에 적용되는 '다기능레이더(MFR) 구동 유니트'를 약 100억 원 규모로 신규 수주하며 방산 포트폴리오를 확장했다.

삼현 로고. [사진=삼현]

특히 이들 장치는 삼현의 독자적인 3-in-1 통합기술을 적용하여 미사일 발사대와 레이더 등이 어떠한 지형에서도 자동으로 수평을 유지하게 해주고 빠르게 구동시켜주는 핵심 부품이다. 기존 유압식 대비 유지보수가 용이하고 응답 속도가 빨라 천궁-Ⅱ의 정밀도와 명중률을 높이는 데 기여하고 있다는 평가를 받는다.

또한 해당 제품에는 정부 인증 핵심전략기술인 고정밀 모터와 대형 직구동(Direct Drive) 모터기술이 적용됐다. 삼현은 지난해 이 기술을 기반으로 '방산혁신기업100'에도 선정됐으며, 향후 유·무인 전투 및 지원 차량 등에도 광범위하게 적용될 예정이다.

삼현 관계자는 "삼현의 전동화 솔루션은 유압식 장치를 빠르게 대체하며 실전에서도 적용가능성을 완벽히 입증했다"며 "이번 중동사태를 계기로 실전에서 입증된 천궁-Ⅱ에 대한 수요가 전 세계적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라, 안정적인 생산체계 구축과 원가·품질 확보를 위해 만반의 준비를 갖추고 있으며, 고부가가치 방산 핵심부품의 공급물량을 지속적으로 늘려 기업가치를 극대화하겠다"고 밝혔다.

한편 삼현은 방산 부문의 안정적인 수주 잔고를 바탕으로 로봇 및 미래 모빌리티 사업과의 시너지를 창출하여 '글로벌 자율제조 솔루션 플랫폼 기업'으로의 도약에 박차를 가하고 있다.

nylee54@newspim.com