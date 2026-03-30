조선미녀, 카카오프렌즈 '춘식이'와 선케어 콜라보 기획세트 출시

올리브영 단독, '농부 춘식이' 한정판 굿즈·기획세트 선보여

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 K-뷰티 브랜드 조선미녀가 카카오프렌즈의 캐릭터 춘식이와 협업한 한정판 제품을 선보인다.

[이미지=조선미녀]

이번 협업은 '조선 농부' 콘셉트의 춘식이 캐릭터를 활용해 대표 제품 '맑은쌀 선크림'의 수분감을 시각적으로 표현한 것이 특징이다. 흰 머리띠를 착용한 농부 춘식이 디자인은 제품 패키지와 함께 한정판 굿즈에도 적용됐다.

협업 제품은 '맑은쌀 선크림'과 '맑은쌀 선크림 아쿠아프레쉬' 2종이다. 두 제품은 백탁과 끈적임을 줄인 사용감을 특징으로 하며, 글로벌 시장에서 판매되고 있는 브랜드의 대표 선케어 제품이다. '맑은쌀 선크림'은 모든 피부 타입에 사용할 수 있는 유기자차 제품이며, '맑은쌀 선크림 아쿠아프레쉬'는 가벼운 제형과 쿨링감을 강조한 제품이다.

기획세트는 두 가지 형태로 구성된다. 증정기획은 본품 50ml와 증정 20ml, 농부 춘식이 키링으로 구성되며, 더블기획은 본품 50ml 2개와 쌀알 춘식이 스트레스볼이 포함된다. 키링은 가방 등에 부착 가능한 액세서리로 활용할 수 있다.

추가 프로모션도 진행된다. 4월 13일부터 20일까지 올리브영 온라인몰에서 협업 제품을 3만 원 이상 구매할 경우 춘식이 양우산이 선착순으로 제공된다.

해당 한정 기획세트는 4월 1일 올리브영 '오늘의 특가'를 시작으로 4월 한 달간 온·오프라인 매장에서 판매된다.

whitss@newspim.com