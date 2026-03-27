케이카, 4월 중고차 시세 하락 전망…"전쟁 영향에 관망세"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 직영 중고차 플랫폼 케이카는 4월 국내 중고차 시세가 전반적으로 하락세를 보일 것으로 전망했다.

케이카 4월 중고차 시세 전망표. [사진=케이카]

케이카가 출시 10년 이내 약 740개 모델을 분석한 결과, 4월 평균 시세는 국산차 -2.0%, 수입차 -3.3% 하락할 것으로 예상된다. 미국과 이란 간 전쟁에 따른 고유가와 대외 불확실성이 커지며, 성수기임에도 시장이 관망세에 들어갔다는 분석이다.

다만 전체적인 약세 흐름 속에서도 경차와 준중형, 소형 SUV 등 유지비 부담이 낮은 차량은 비교적 견조한 수요를 유지하고 있다. 1500만원 안팎의 실속형 모델을 중심으로 실수요가 이어지며 △니로 +0.6% △더 뉴 아반떼(CN7) +0.5%는 소폭 상승했고, △더 넥스트 스파크 △더 뉴 모닝 △레이 △캐스퍼 △코나 등은 보합세를 보였다.

반면 유가 영향을 크게 받는 대형 세단과 대형 SUV는 하락 폭이 확대됐다. 특히 제네시스 주요 모델인 GV80(-5.5%), GV70(-4.6%), G80(-4.2%) 등은 상대적으로 큰 폭의 하락이 예상된다. 이외에도 팰리세이드(-3.5%), 카니발 4세대(-3.6%) 등도 약세가 전망된다.

수입차 역시 전반적인 약세 흐름을 보이며 △메르세데스-벤츠 E-클래스 W214 -4.6% △BMW 5시리즈 G60 -3.2% 등 주요 모델이 하락할 것으로 예상됐다.

전기차는 가격 경쟁력이 높은 일부 모델을 중심으로 차별화된 흐름을 보인다. △니로 EV +2.7% △더 뉴 기아 레이 EV +0.3%는 상승이 예상되며, 캐스퍼 일렉트릭, 니로 플러스, 쏘울 부스터 EV 등은 보합세를 유지할 것으로 전망된다.

케이카 관계자는 "시장 전반적으로 관망세가 짙지만 대형차 구매를 고려했던 소비자에게는 선택지가 넓어진 시기"라며 "가격 부담을 낮출 수 있는 기회가 될 수 있다"고 밝혔다.



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