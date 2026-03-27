전북교육청, 동부권 유아체험시설 6월 개원

순창 구림분원 시범운영·실내외 체험공간 최종 점검

놀이 중심 교육 강화·유아교육 균형발전 기반 확대



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 동부권 유아 놀이체험시설 개원을 앞두고 시설 점검과 운영 준비에 속도를 내고 있다.

전북교육청은 26~27일 순창군 옛 구림중 폐교 부지에 조성된 구림유아종합학습분원에서 실외 체험공간 시범운영을 진행했다.

구림분원 체험시설[사진=전북자치도교육청] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

구림종합학습분원은 남원과 순창 등 동부권 유아들의 놀이체험 기회를 확대하고 교육 격차 해소를 위해 조성된 실내·외 복합 체험시설이다.

총사업비 174억 원이 투입돼 부지 2만461㎡, 연면적 2143㎡, 지상 2층 규모로 오는 6월 개원을 목표로 하고 있다.

실내에는 상상력과 창의력, 디지털 체험을 결합한 '상상별', '미래별', '창의별', '모험별' 등 4개 공간이 마련된다.

실외는 '꿈마당', '모험마당', '하늘마당', '흙마당', '옹기종기마당' 등 자연친화형 놀이공간으로 구성된다.

해당 시설은 유아들이 자유롭게 뛰어놀며 도전과 학습을 병행하는 생태 감수성 교육 공간으로 활용될 예정이다.

하루 최대 200여 명 수용이 가능해 동부권 유아교육 환경 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

전북교육청은 유보통합 정책에 맞춰 유치원 유아뿐 아니라 어린이집 영유아까지 이용 대상을 확대하고, 토요 가족체험은 도내 전 지역으로 확대 운영할 계획이다.

이번 시범운영에서는 프로그램과 시설 전반에 대한 점검이 이뤄졌으며, 개원 이후에는 실내외 모든 체험공간을 전면 개방할 예정이다. 시범운영 기간 동안 참여 유아들은 다양한 야외 놀이공간을 체험하며 높은 만족도를 보였다.

최재일 유초등특수교육과장은 "구림유아종합학습분원은 동부권 유아들이 차별 없이 성장할 수 있는 교육 공간이 될 것"이라며 "지역사회와 연계한 전북형 유아교육 모델로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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