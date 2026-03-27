경기미래과학교육원, AI 기반 연수 '하이-사이클' 도입

진단·참여·실천·평가 하나로 잇는 선순환 체계 구축… '하이러닝' 연계 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청미래과학교육원이 교사의 인공지능(AI)·디지털 역량 진단부터 실제 수업 적용까지 하나의 흐름으로 연결하는 미래형 연수 시스템 '하이-사이클(Hi-Cycle)'을 27일 전격 도입한다고 밝혔다.

미래형 연수 시스템 '하이-사이클(Hi-Cycle)'을 전격 도입한다. [사진= 경기도교육청]

'Hi-Cycle'은 참여(Hi), 성장(High), 융합(Hybrid)의 의미를 담은 선순환 연수 체계다.

기존의 일방향적인 강의 중심 연수에서 탈피해, 교원 개개인의 디지털 역량을 정밀 진단하고 그 결과에 맞춘 교육 자원을 연결해 실제 교실 수업의 변화를 이끌어내도록 설계됐다.

연수에 참여하는 교사들은 '경기 교원 AI·디지털 역량 진단 도구'를 통해 ▲디지털 안전과 윤리 ▲리터러시 ▲에듀테크 활용 ▲데이터 ▲컴퓨팅 사고력 ▲AI 등 6개 영역을 점검받는다.

진단 결과는 태도·이해·적용·설계 등 4단계로 세밀하게 분석되어 개인 맞춤형 피드백으로 제공된다. 교육원은 이를 바탕으로 데이터에 기반한 전략적인 연수 운영을 추진할 계획이다.

특히 이번 시스템은 경기도형 AI 교수학습 플랫폼인 '하이러닝'과 밀착 연계된다.

연수생들은 하이러닝 내에서 수업을 설계하고(in), 실제 교실에서 이를 활용하며(with), 실천 사례를 성찰하고 공유하는(by) 과정을 거친다. 교육원은 오는 2026년까지 하이러닝 기반 수업 설계안 3000개를 개발·공유해 현장 활용도를 극대화할 방침이다.

새 시스템의 첫 적용은 오는 28일부터 시작되는 '2026 디지털 기반 하이러닝 학생 맞춤형 역량강화 직무연수'가 될 전망이다. 이번 연수에는 도내 교장·교감 400명과 교사 600명 등 총 1000명이 참여해 미래 교육 역량을 강화한다.

현계명 경기도교육청미래과학교육원장은 "Hi-Cycle은 교사들의 소중한 시간이 실제 교육 현장의 성찰과 성장의 밑거름이 되도록 지원하는 핵심 체계"라며 "교사의 역량 강화가 곧 학생의 성장으로 이어지는 실천 중심의 선순환 구조를 확고히 정착시키겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com