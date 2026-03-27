한국섬진흥원, 빅데이터 기반 지역소멸 대응방안 제시

섬 주민 생활흐름 반영한 '섬 생활권계획' 도입 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국섬진흥원이 섬 주민의 이동·소비 패턴을 반영한 '섬 생활권계획' 도입을 추진한다. 이는 행정구역 중심의 기존 섬 정책에서 벗어나 생활권 단위로 정책 패러다임을 전환하려는 시도다.

한국섬진흥원(KIDI·원장 조성환)은 27일 '인구감소 대응을 위한 섬 생활권계획 도입방안 연구'를 통해 섬 주민의 실제 생활 흐름을 기초로 한 공간 관리체계 구축 방향을 제시했다고 밝혔다.

인구감소 대응을 위한 섬 생활권 계획 도입방안 연구 인포그래픽. [사진=한국섬진흥원] 2026.03.27 ej7648@newspim.com

이번 연구는 인구감소와 고령화로 소멸 위기에 처한 섬 지역의 지속가능한 발전 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

연구진은 이동통신·카드사용 등 빅데이터를 분석한 결과, 섬에서 내륙으로의 이동은 약 4323만건으로 대부분이 50~60대 이상 중장년층이었다. 이동의 70%가 주중에 발생해 일상적 생활 이동이 두드러졌다. 또 인천·여수·목포·통영·완도 등으로 이동이 집중돼 섬과 내륙 간 긴밀한 생활 연계가 확인됐다.

소비 분석에서도 내륙지역 지출 규모가 1206억원에 달했으며, 주중 소비 비중이 78.57%로 높았다. 주거·의료·식료품 등 필수 소비 비율이 높은 반면 교육·문화 소비는 낮아 서비스 접근성 제약이 드러났다.

이에 연구진은 생활 흐름 기준으로 30개 '섬 생활권'을 설정했다. 11개는 내륙거점형, 19개는 거점섬-부속섬형으로 구분해 권역별 맞춤 정책 적용 체계를 제안했다.

한국섬진흥원은 향후 ▲섬 생활권계획의 법정계획화 ▲데이터 기반 지원조직 구축 ▲권역별 재정·사업구조 개편 등을 추진할 방침이다. 이번 연구 결과는 '제5차 섬종합발전계획(2028~2037)'에 반영될 예정이다.

김용진 부연구위원은 "섬 주민의 실제 생활 궤적을 반영한 서비스 전달체계가 지역 소멸 대응의 핵심이 될 것"이라고 말했다.

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