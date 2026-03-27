개학기 초등학교 주변 위해요소 집중점검 마무리

수원 태장초 일대 교통·식품·불법광고물 등 위해요소 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 개학기를 맞아 추진해 온 초등학교 주변 위해요소 집중점검을 마무리하고 현장 점검에 나섰다.

행정안전부는 2월부터 실시한 '개학기 초등학교 주변 위해요소 집중점검(2월 23일~3월 27일)'을 마무리하며, 27일 경기도 수원시 영통구 태장초등학교 일대에서 관계기관과 합동 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 점검은 교통안전, 식품안전, 유해환경, 제품안전, 불법광고물 등 5개 분야를 중심으로 진행됐다. 경기도와 수원시, 경찰 등 관계기관이 함께 참여해 학교 주변 안전관리 실태를 종합적으로 확인했다.

박형배 안전예방정책실장은 이날 통학로를 직접 점검하며 어린이 보호구역 내 보도 확보 여부와 방호울타리 등 안전시설 관리 상태를 살폈다.

또한 어린이 보행 안전을 위협하는 불법광고물 설치 여부와 함께, 학교 주변에서 판매되는 어린이 제품과 기호식품의 안전성도 점검했다. 상품 종류와 소비기한, KC 안전인증 표시 여부 등도 꼼꼼히 확인했다.

특히 보도와 차도가 분리되지 않은 이면도로에서의 사고 예방을 위해 교통법규 위반 단속을 강화하고, 보행자 우선 교통문화 확산을 위한 지속적인 계도와 홍보를 관계기관에 당부했다.

행정안전부는 "어린이가 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만드는 것은 우리 사회의 기본적인 책무"라고 강조하면서 "정부는 이번 집중점검 기간이 끝난 뒤에도 학교 주변 위해요소를 없애기위해 지속적으로 점검하고 조치해 나가겠다"라고 밝혔다

abc123@newspim.com