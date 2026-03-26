'경북도지사 출마' 김재원 "어업인 유가 연동 보조금 혜택...정부에 요청하겠다"

[경주·경산=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북도지사에 도전한 김재원 국민의힘 최고위원이 26일 경주 감포항을 찾아 어업인들의 현장 목소리를 청취했다.
이날 김 예비후보는 감포항 어판장 현장을 둘러보며 수산물 유통 과정과 어업인들의 애로사항을 청취했다.
특히 최근 어획량 감소와 유류비 대폭 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 어민들의 목소리에 귀를 기울이고 "어업용 면세유는 농업용과 달리 정부 지원의 사각지대에 있다며 꼼꼼히 챙기겠다"고 약속했다.
또 김 예비후보는 "어업용과 농업용 면세유 간 형평성을 맞추고 유가 연동 보조금 혜택을 받을 수 있도록 정부에 요청하겠다"고 강조했다.
그러면서 김 예비후보는 "어업은 지역 경제의 중요한 축이라며 현장의 목소리를 정책에 반영해 어업 경쟁력을 높이고 어민들의 삶의 질을 개선하겠다"며 지지를 호소했다.
김 예비후보는 이어 경산시 전통시장과 상가를 돌며 상인들과 만나 경기 침체로 인한 어려움을 청취하고, 지역 경제 활성화를 위한 정책 방향을 공유했다.
김 예비후보는 "정치는 책상 위가 아니라 현장에서 시작돼야 한다"며 "도민들의 삶 속으로 들어가 직접 듣고, 직접 보고, 직접 해결하는 '현장 중심 도정'을 실현하겠다"고 강조했다.
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