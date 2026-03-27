신한카드, '제8회 셀럽·프로암대회' 참가 고객 모집

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 오는 5월 11일 유명 셀럽과 프로골퍼를 초청해 개최하는 '제8회 신한카드 인비테이셔날 셀럽·프로암 골프대회'에 참가할 고객을 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 경기는 경기 가평군에 위치한 가평베네스트에서 개최된다. 프로골퍼 임진한, 김세영, 공태현, 이미지, 손새은을 비롯해 개그맨 홍인규 등이 함께한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드 본사 전경[ 사진=신한카드] 2025.06.18 yunyun@newspim.com

추첨을 통해 초청된 고객 54명은 셀럽·프로와 한 조가 되어 18홀 동반 라운딩을 하며 프로들의 원포인트 레슨과 개인별 스윙 사진을 받아볼 수 있다. 참가자 전원에게는 어메이징 크리와의 단독 콜라보 보스턴백이 기념품으로 제공되며, 라운딩 종료 후에는 축하공연이 포함된 저녁 만찬과 시상식, 럭키드로우 행사 등이 진행된다.

참가 고객은 참가비를 부담하면 그린피, 캐디피, 카트비 등은 물론, 조식, 그늘집 간식, 저녁 만찬과 기념품 혜택을 모두 받을 수 있다.



이번 대회는 The PREMIER, The ACE, The BEST, The CLASSIC 계열 신한 프리미엄 카드를 보유하고, 혜택 정보를 수신 동의한 고객이면 누구나 응모 가능하다. 응모기간은 오는 4월 19일까지이며, 응모기간까지 합산 300만원 이상 이용하거나 지인 2명을 동반해 3명이 응모할 경우 당첨 확률이 올라간다.

응모기간 동안 이용액이 가장 많은 고객 3명, 직전 3개월 대비 월 평균 이용액이 가장 많이 증가한 고객 1명은 별도 추첨 없이 당첨된다.

이벤트 관련 자세한 사항 및 응모 확인은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 할 수 있다.

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