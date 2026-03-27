李대통령, '조폭연루설'에 "스토리 라인 부실…쓰다 만 소설" 재차 비판

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 '조폭 연루설'에 "스토리 라인이 워낙 부실해 쓰다만 소설"이라고 비판했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '이재명 조폭연루설은 검찰과 경찰, 언론의 합작'이라는 취지의 언론보도를 공유하면서 이같이 말했다.

이 대통령은 또 "출연진 연기가 조금만 리얼했어도…"라고 꼬집었다.

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 앞서 장영하 변호사가 이 대통령의 조폭연루설을 주장했다가 허위사실 공표로 대법원에서 유죄 확정 판결을 받은 것을 근거로 언론에 추후보도를 공개 청구한 바 있다. 이 대통령은 특히 최초 조폭연루설 의혹을 주장한 SBS '그것이 알고 싶다' 프로그램에는 "사과받고 싶다"고 지목하기도 했다.

이 대통령은 지난 22일 엑스에서 "권리에는 의무가, 자유에는 책임이 따른다"면서 "진실과 정의는 민주주의의 숨구멍이라 헌법은 특권설정은 금하면서도 정론직필을 전제로 언론을 특별히 보호해야 하나 언론의 자유가 언론의 특권을 의미하는 것은 아니다"라고 지적했다. 그러면서 "정론직필의 책임을 외면한 채 정치적 목적으로 사실을 왜곡하고 거짓을 유포한다면 그 악영향에 비추어 언론은 일반인보다 더 큰 책임을 지는 것이 타당하다"고 강조했다.

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