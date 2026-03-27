엔제리너스, 논산딸기축제서 '비타베리' 띄운다…청년농부 판로 확대 본격화

청년농부 지원·신메뉴 출시 연계…브랜드–농가 '선순환 구조' 강화

축제 현장 체험형 부스로 소비자 접점 확대…친환경 굿즈까지 결합

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 엔제리너스가 충남 논산시민가족공원에서 열리는 '논산딸기축제'에 참여해 프리미엄 딸기 품종 '비타베리' 홍보에 나선다.

27일 롯데GRS는 오는 29일까지 운영되는 홍보부스를 통해 비타베리의 인지도 제고와 판로 확대를 동시에 추진한다고 전했다. 청년농부 지원 프로젝트와 연계한 상생 모델을 본격적으로 알린다는 전략이다.

엔제리너스X논산딸기축제 홍보 부스. [사진=롯데GRS 제공]

비타베리는 높은 당도와 풍부한 식감을 갖춘 프리미엄 딸기지만, 상대적으로 낮은 인지도로 안정적인 판로 확보가 과제로 꼽혀왔다. 엔제리너스는 비타베리 모종 지원을 통해 생산 기반을 강화하는 한편, 신메뉴 출시와 축제 참여를 결합해 소비자 접점을 확대하고 품질 경쟁력을 적극적으로 부각할 계획이다.

이번 행사는 롯데GRS의 '청년농부 선순환 프로젝트'의 연장선에 있다. 해당 프로젝트는 청년농부의 안정적인 귀농 정착을 돕고 지역 농가와의 상생을 도모하기 위해 멘토링과 판로 지원을 제공하는 프로그램이다. 롯데리아 메뉴 협업에 이어, 올해 3월에는 논산 청년농부가 재배한 비타베리를 활용한 엔제리너스 신메뉴 4종을 출시하며 사업 범위를 확대했다.

현장 부스는 '비타베리–청년농부–엔제리너스'를 연결하는 체험형 구조로 설계됐다. 방문객은 제품 시식과 함께 품종 설명, 프로젝트 취지 등을 동시에 경험할 수 있어 단순 홍보를 넘어 스토리 기반 소비를 유도한다. 이는 소비자 관심을 높이는 동시에 지역 농가와 브랜드 간 지속 가능한 협력 구조를 강화하는 전략으로 풀이된다.

방문객 참여 이벤트도 마련됐다. 포토존에서 촬영한 사진을 개인 SNS에 업로드하면 다회용 에코백 '베리백'을 제공한다. 해당 굿즈는 비닐 사용을 줄이기 위한 친환경 요소를 반영해 제작됐다. 롯데GRS 관계자는 "청년농부의 판로 개척과 지역 상생에 지속적으로 기여할 것"이라며 "이번 축제를 계기로 논산 딸기의 매력이 더욱 널리 알려지길 기대한다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com