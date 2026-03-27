石化原料吃紧引发连锁反应 韩国垃圾袋供应承压

纽斯频通讯社首尔3月27日电 中东军事冲突持续导致石化原料供应吃紧，韩国民众日常生活必须的垃圾袋短缺现象正从地方向首尔蔓延。

【插图=AI生成】

据业界26日消息，大型超市易买得24日至25日在首尔恩平店实施垃圾袋限购措施。首尔东大门区的易买得仓洞店也实施限购。

尽管部分门店采取限购措施，但首都地区门店连续两天限购，市场将此视为供需紧张已成为现实的信号。乐天玛特Max昌原中央店因库存不足正在实施限购。

此次大型超市垃圾袋限购的背后是原材料市场吃紧。中东地区地缘政治风险导致市场对石化原料石脑油供应受阻的担忧加剧，观测认为这可能影响塑料袋生产。

大型超市们表示，尽管部分门店因需求激增临时实施限购，但整体库存及供应并无大碍。各门店正根据供需情况灵活调整限购措施。

韩国政府25日表示，目前，国内垃圾袋库存量充足，呼吁民众不必恐慌囤货。气候能源环境部发布的调查结果显示，当前，韩国228个地方政府的垃圾袋库存平均可维持逾3个月，其中123个地方政府储备量可供应半年以上。此外，回收企业所持再生原料可生产约18.3亿个垃圾袋，高于去年全国累计售出的17.8亿个。这意味着，即使原料供应完全中断，生产仍可维持逾一年。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社