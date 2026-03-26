경남도 '제30회 농수산물 수출탑' 시상식 성료…4년 연속 최고 실적

디지털 기술 활용·현장 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 급변하는 글로벌 통상환경 속에서도 농수산물 수출 경쟁력 확보를 위한 현장 중심 지원 강화에 나섰다.
도는 26일 오후 창원컨벤션센터에서 '제30회 경상남도 농수산물 수출탑 시상식'을 개최했다고 밝혔다. 지난해 어려운 여건 속에서도 4년 연속 역대 최고 수출 실적을 달성한 수출 경영인과 관계자들을 격려했다.
박완수 경남지사는 축사에서 "관세 장벽과 물류비 상승 등 어려운 여건에서도 농수산물 수출을 이어온 현장의 노고에 감사드린다"며 "K-푸드 확산 속에 경남이 4년 연속 최고 실적을 거둔 것은 현장의 노력과 열정의 결과"라고 강조했다.
박 지사는 이어 "스마트팜 등 디지털 기술이 생산비 절감과 미래 가능성을 보여주고 있다"며 "딸기 신품종 개발, 수출 금융·마케팅 지원 확대, 현장 의견 반영 정책 보완을 통해 농가 소득과 수출 확대를 지속 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
이날 시상식에서는 도내 54개 농수산 기업과 농가가 수출탑을 수상했다. 최고 실적인 '700만불 수출탑'은 거창의 부각 전문기업 ㈜하늘바이오와 덕유농산영농조합법인이 차지했다. 하늘바이오는 전년 300만불에서 1년 만에 두 배 이상 성장하며 수출 강소기업의 면모를 입증했다.
신선농산물 분야에서는 경남 딸기가 단연 두각을 나타냈다. 전국 딸기 수출액의 91%를 차지하는 경남도는 진주시 김형판 농가의 '100만불 수출탑'을 비롯해 다수 딸기 농가가 수상, 대표 수출 품목으로서 위상을 재확인했다.
지자체 부문에서는 진주시가 '최우수 지자체'로 선정됐다. 체계적인 수출 지원과 현장 애로 해소로 농수산 수출을 견인했다는 평가를 받았다. 함양군, 하동군, 통영시는 '우수 지자체'로 이름을 올렸다.
또한, '최고 수출농업단지'에는 진주시 영지수출농업단지가 선정됐으며, 수출현장에서 기술 지도와 판로 개척에 공헌한 관계자 7명에게 도지사 유공 표창이 수여됐다.
올해 30회를 맞은 수출탑 시상식은 경남 농수산 수출의 핵심 행사로 자리잡았다. 경남도는 수출업체와 농가 역량을 결집해 K-푸드의 글로벌 위상을 높이고 지역 수출 저변을 더욱 확대해 나간다는 계획이다.
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