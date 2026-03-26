김해시, 'SPOEX 2026' 참가 스포츠 도시 이미지 강화…전훈 유치

지역 경제 활성화·스포츠 도시 위상 강화
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 26일부터 29일까지 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)'에 참가해 스포츠산업도시로서의 경쟁력과 미래 비전을 대외적으로 선보인다고 26일 밝혔다.
SPOEX는 340여 개 기업이 1760여 개 부스로 참여하는 국내 최대 스포츠레저 박람회다. 지난해 관람객은 4만3600여 명에 달했다.
시는 올해 처음 참가해 전국체전 개최를 계기로 확충한 최고 수준의 체육 인프라를 바탕으로 전지훈련과 전국 단위 대회 유치가 가능한 체류형 스포츠도시로서의 강점을 홍보한다는 계획이다.
시는 'GIMHAE:ON_스포츠가 숨쉬는 도시'를 주제로 단독 홍보관(2개 부스, 총 18㎡)을 운영한다. 사계절 온화한 기후와 우수한 인프라를 기반으로 하는 스포츠 중심도시 이미지를 구현하며, 관람객 참여를 유도하는 체험형 콘텐츠를 중심으로 꾸몄다. 실내로잉머신 체험, 시 캐릭터 '토더기' 포토존과 연계한 이벤트, 감각적 영상 연출 등으로 현장 몰입도를 높인다.
홍보관에서는 시청 하키팀과 역도팀의 우수 성과, 프로축구단 김해FC2008과의 연계 홍보를 통해 김해의 스포츠 경쟁력을 부각한다. 또한 SNS 인증 이벤트, 기념품 제공 등 참여형 프로그램을 운영해 스포츠 중심도시로서의 위상을 강화할 예정이다.
전지훈련 유치 홍보존에서는 체육·관광·문화 인프라와 지원 정책을 종합적으로 소개한다. 김해는 사계절 온화한 기후, 우수한 훈련 환경, 숙박·외식 등 생활 인프라, 교통 접근성 등에서 차별화된 경쟁력을 갖췄다. 선수단 장기체류를 통한 지역 소비 확대와 경제 활성화가 기대된다.
시는 상반기 중 조례 개정을 통해 전지훈련팀에 김해사랑상품권 지원, 국가대표팀 대상 차량 제공 등 실효성 있는 인센티브 정책을 시행할 계획이다. 또 경기 운영부터 생활 편의 제공까지 현장 중심의 행정서비스를 강화해 전지훈련 유치 확대에 나선다.
시 관계자는 "전지훈련 유치는 체류형 소비 창출의 핵심 전략이자 지역 성장동력"이라며 "SPOEX 참가를 계기로 김해의 스포츠산업 경쟁력과 체류형 스포츠도시의 강점을 널리 알리고 지역경제 활성화 기반을 다지겠다"고 말했다.
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