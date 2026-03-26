부승찬 의원, 수지구 'M4101번 버스' 출근길 증차 이끌어내

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 부승찬 국회의원(더불어민주당·용인시병)은 수지주민들의 오랜 숙원인 M4101번 광역버스 출근시간대 1회 증차가 30일부터 시작된다고 26일 밝혔다.
상현역 출발→풍덕천동·동천동 경유→서울 숭례문행 M4101번은 수지구민 핵심 출퇴근 수단이었으나 상습 만차·장기 대기 불편 호소됐다.
이번 증차는 평일 출근시간대 상행 편도에 수요대응형 전세버스 1회 추가. 특히 혼잡 최고 오전 7시55분 전세버스 투입된다.
운행시간은 기존 ▲05:16 ▲05:28 ▲05:40 ▲07:35 ▲08:00 ▲08:20에 07:55(신설) 추가, 총 7회로 확대. 출근길 교통 편의 대폭 개선될 전망이다.
부 의원은 당선 후 수지 교통 고충 해결 최우선 과제로 국토교통부·경기도·용인시 등과 수차례 협의, 증차 성사시켰다.
부 의원은 "수지 가장 시급 현안은 교통"이라며 "정류장 발 동동 구르던 구민들 일상에 여유 생기길 바란다"고 말했다.
잠실역행 6900번 버스도 연내 증차 확정 목표로 경기도와 협의 중. M4101·6900 외 서울행 광역버스 증차·증회도 면밀 검토·추진한다.
수지구 전반 교통 편의 향상 전방위 노력 기울일 방침이다
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