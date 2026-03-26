"북한에서 온 사람 있나?"…BTS 출연 美 토크쇼 인종차별 발언 논란

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 미국 유명 토크쇼에서 그룹 방탄소년단을 겨냥한 인종차별적 발언 논란이 불거졌다.
26일(한국 시각) 미국 연예매체 TMZ에 따르면 더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런 녹화 현장에서 사전 MC로 나선 세스 허조그가 부적절한 농담으로 비판을 받고 있다.
보도에 따르면 허조그는 관객을 향해 "여기 북한에서 온 사람이 있나, 없나, 아무도 없나"라고 말했고, 이를 두고 일부 관객은 방탄소년단을 겨냥한 인종차별적 발언이라고 지적했다.
TMZ는 내부 소식통을 인용해 "허조그가 이번 논란과 관련해 방탄소년단 멤버들에게 사과했다"며 "방송사 고위 관계자들도 해당 발언에 대해 문제를 제기했다"고 전했다. 다만 허조그 측의 공식 입장은 아직 나오지 않은 상태다.
한편 뉴욕을 중심으로 활동 중인 코미디언 허조그는 해당 프로그램에서 사전 MC로 참여하고 있으며, 방탄소년단이 출연한 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'은 오는 27일 낮 12시 35분 방송 예정이다.
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