화순군, 내달 17일 '봄꽃축제' 개막…꽃강길 500만 주 만개

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 내달 17일부터 26일까지 화순읍 꽃강길 일원에서 '2026 화순 봄꽃축제'를 연다.
26일 화순군에 따르면 군은 벽라교에서 삼천교까지 2.1km 구간(약 6ha)을 따라 펼쳐지는 대규모 유채밭과 다양한 봄꽃 조형미를 선보일 예정이다.
올해 축제는 '봄꽃야행'을 주제로 낮과 밤 모두 다른 매력을 연출한다. 유채를 비롯해 오스테오스펄멈, 금어초, 크리산세멈, 팬지, 비올라 등 20여 종, 총 500만 주의 봄꽃이 식재된다. 분수·로툰다·열기구 등 조형물 20종이 어우러져 정원 경관의 완성도를 높였다.
꽃강길은 전 구간이 하나의 테마정원으로 구성된다. ▲웰컴존 ▲플로라가든 ▲어린이정원 ▲봄꽃정원 ▲생태정원 등 5개 구역에서 각기 다른 테마를 선보인다. 웰컴존은 네모필라 꽃길과 수상조형물이 어우러진 '봄의 정원'으로 꾸며지며, 플로라가든은 유럽식 정원 형식과 거울정원을 결합한 주요 포토존으로 조성된다.
어린이정원은 가족 단위 체험공간으로 수달·거북이 토피어리와 동화마을 콘셉트를 적용했다. 수달 조형물은 화순천에 서식하는 실제 수달을 모티브로 제작돼 생태적 의미를 더했다. 봄꽃정원과 생태정원 구간은 대규모 유채와 네모필라, 델피늄, 액자형 조형물 등을 통해 낮에는 화사한 색감을, 밤에는 조명과 어우러진 분위기를 연출한다.
군은 올해 축제에 야간 관람을 확대해 경관조명과 포토존, 음악분수, 개미산 전망대 등을 연결한 야간 연출을 선보일 계획이다. 겨울부터 만수리와 남정리 육묘장에서 생육 관리한 꽃들은 개화 시기에 맞춰 순차적으로 식재되며, 4월 중순 유채 만개 시기가 절정이 될 전망이다.
화순군 관계자는 "500만 주 봄꽃과 조형물이 어우러진 완성도 높은 정원 축제로 방문객들에게 특별한 봄 추억을 선사하겠다"고 말했다.
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