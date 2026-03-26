부진경자청, 웅동1지구 골프장 '진해신항CC'로 재개장

창원시와 협력으로 후속 과제 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산·진해경제자유구역청은 장기간 지연돼 온 웅동1지구 개발사업의 정상화에 따라 기존 아라미르 골프장을 '진해신항CC'로 이름을 바꾸고 다음달 1일부터 경남개발공사 직영체제로 운영을 시작한다고 26일 밝혔다.
경자청은 경남개발공사가 지난 3일 제출한 체육시설업 사업계획 변경 신청을 접수해 창원시의 토지사용 동의서 등 관련 서류를 검토한 뒤 경남도·창원시 등 관계기관 협의를 거쳐 지난 19일 승인했다.
앞서 지난해 11월 28일 창원시와 경남개발공사는 민간사업자 대주단의 대출금 1009억 원을 확정투자비로 분담해 우선 대납했고 이에 따라 골프장 인수·인계와 소유권 이전을 추진하는 등 사업 정상화의 기반을 마련했다.
경남개발공사는 지난해 12월부터 통합전산시스템 구축, 운영 인력 구성, 예약체계 정비 등 직영 운영 준비를 진행했으며, 원활한 인수·인계를 위해 기존 사업자에게 이달 31일까지 한시적 위탁운영을 맡겼다.
경자청은 경남개발공사가 지난 20일 제출한 체육시설업 등록 승인 절차를 3월 31일까지 마무리하고 4월 1일 안정적인 개장을 지원할 계획이다.
경자청은 이번 골프장 재개장을 시작으로 도로와 녹지 등 잔여 기반시설 조성, 소멸어업인부지 및 잔여부지 개발구상 등 후속 과제를 창원시·경남개발공사와 협력해 추진할 방침이다.
박성호 청장은 "창원시와 경남개발공사와 긴밀히 협력해 웅동1지구 개발사업 정상화를 흔들림 없이 추진하고 도민이 체감할 성과를 지속적으로 만들어 가겠다"며 "진해신항CC 개장을 통해 웅동지구 여가·휴양단지와 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
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