김영대·이나은, 열애설 부인 "친한 친구 사이일 뿐"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김영대와 이나은의 열애설이 제기된 가운데, 양측이 이를 부인했다.
26일 이나은 소속사 나무엑터스는 "두 사람은 친한 친구 사이일 뿐"이라며 열애설을 부인했다. 김영대 소속사 아우터유니버스 측 역시 "사실무근"이라며 같은 입장을 전했다.
앞서 매일경제는 두 사람이 지난 25일 오후 서울의 한 드럭스토어에서 함께 있는 모습이 목격됐다며 열애설을 보도했다. 그러나 양측은 연인 관계가 아닌 친구 사이임을 강조했다.
김영대와 이나은은 드라마 '어쩌다 발견한 하루'에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 이후에도 출연진들과 친분을 이어온 것으로 알려졌다.
한편 김영대는 2017년 웹드라마 '전지적 짝사랑 시점 특별판'으로 데뷔해 '어쩌다 발견한 하루', '펜트하우스' 시리즈, '별똥별', '금혼령', '낮에 뜨는 달', '친애하는 X' 등 다양한 작품에 출연하며 활발한 활동을 이어오고 있다.
이나은은 2015년 그룹 에이프릴로 데뷔해 '팅커벨', '봄의 나라 이야기', '라라리라라', '예쁜 게 죄' 등을 발표했으며, '에이틴' 시리즈, '어쩌다 발견한 하루', '아이쇼핑' 등에서 배우로서도 입지를 다져왔다.
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