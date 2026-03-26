마티카 바이오, 북미 의료연구기관과 아데노바이러스 치료제 CDMO 계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 차바이오텍의 미국 자회사인 마티카 바이오테크놀로지(마티카 바이오)가 북미 대형 의료연구기관과 아데노바이러스 치료제 CDMO 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약으로 마티카 바이오는 고객사가 개발하는 아데노바이러스 치료제의 초기 공정 개발부터 cGMP(우수의약품제조관리기준) 생산에 이르기까지 모든 과정을 지원하는 엔드-투-엔드(End-to-end) 서비스를 제공한다. 고객사명과 계약금, 프로젝트 상세정보 등은 양사 간 합의에 따라 비공개다.
마티카 바이오는 연구용 세포주 구축, 공정개발, 분석개발, 품질 시험, 마스터 바이러스 뱅크(MVB) 및 제조용 바이러스 뱅크(WVB) 구축, 아데노바이러스 벡터 cGMP 생산 등을 지원한다.
특히 이번 계약 체결은 마티카 바이오의 독보적인 바이럴 벡터 기술력과 초기 연구부터 상업화까지 모든 단계를 아우르는 CDMO 역량이 핵심 동력으로 작용했다는 평가다. 마티카 바이오는 레트로바이러스, 렌티바이러스, 아데노연관바이러스 관련 자체 플랫폼을 가지고 있어 신속하게 고품질의 벡터를 생산할 수 있다. 또한 고객의 요구에 빠르고 유연하게 대응할 수 있는 최신 기술을 적용한 CDMO 시설도 갖추고 있다.
폴 김 마티카 바이오 대표는 "마티카 바이오가 보유하고 있는 아데노바이러스 전문 기술력을 바탕으로 고객사가 개발하고 있는 치료제가 임상 개발 단계에 진입할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 마티카 바이오는 차바이오텍이 미국 세포·유전자치료제(CGT) CDMO 시장 진출을 위해 설립한 기업이다. 2022년 한국 기업으로는 유일하게 미국 텍사스주 칼리지스테이션에 CGT CDMO 시설을 준공했다. 마티카 바이오는 자체 개발한 세포주 마티맥스(MatiMax)를 비롯해 CGT 상업화의 핵심인 분석개발, 공정개발 분야 전문성을 바탕으로 수주를 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com