[재산공개] 전남 시장·군수 1위 명현관 해남군수 70억원

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남지사가 27억, 김태균 전남도의회 의장이 13억 6000만 원의 재산을 신고한 것으로 나타났다.
정부 공직자윤리위원회가 26일 관보를 통해 공개한 정기 재산변동 신고 내역에 따르면 김 지사의 재산은 지난해 26억 2000만 원에서 약 8000만 원 늘었다. 배우자와 공동 소유한 서울 용산구 아파트(전용 100.29㎡) 공시가격이 17억 2000만 원에서 18억으로 올라선 데 따른 영향이 컸다.
김태균 전남도의회 의장은 금융채무 증가의 영향으로 전년 16억 9000만 원보다 3억 3000만 원 줄어든 13억 6000만원을 신고했다.
강위원 전남도 경제부지사는 영광 묘량면 대지와 광주 서구 치평동 전세 임차권 등을 포함해 1억 2000만 원가량의 재산을 신고했다.
정순관 전남도 자치경찰위원회장은 주식 일부를 처분하면서 38억 4000만원에서 39억으로 6000만원가량 재산이 늘어난 것으로 집계됐다.
이동현 전남도의회 의원은 본인과 배우자 명의의 답·대지·임야 등을 합해 159억 4000만원을 신고해 도의원 가운데 최다 재산 보유자로 기록됐다.
한편 전남 22개 시장·군수 재산 현황은 다음과 같다.
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