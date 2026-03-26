[재산공개] 전남광주통합특별시장 5인 후보…재산 격차 30억 원

주철현 37억·신정훈 2억 9900만 원 신고

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 5명의 재산은 많게는 37억 원, 적게는 2억 9900만 원으로 그 격차가 30억 원을 웃도는 것으로 집계됐다.

평균 재산은 약 19억 4000만 원으로 상당수 후보가 수도권·광주·전남에 걸쳐 주택과 토지, 예금 등 다양한 자산을 동시에 보유하고 있다.

정부 공직자윤리위원회가 26일 관보를 통해 공개한 정기 재산변동 신고 내역에 따르면 민주당 전남광주통합특별시장 경선에 오른 후보들의 재산 규모는 주철현, 김영록, 민형배, 강기정, 신정훈 후보 순으로 많았다.

이번에 공개된 내역은 후보 개인과 배우자, 직계가족 명의로 보유한 부동산·예금·증권·채무 등을 포함한 것이다.

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 (왼쪽부터)강기정, 김영록, 민형배, 신정훈, 주철현. 2026.03.26 ej7648@newspim.com

가장 많은 재산을 신고한 주철현 후보는 올해 37억 원을 신고했다. 지난해보다 1억 9600만 원 늘어난 수준이다. 주 후보는 본인과 배우자 공동 명의로 서울 서초구 50평대 아파트(19억 7800만 원)를 보유하고 있으며, 지역구인 전남 여수에는 3억 7000만 원 상당의 전세 아파트를 신고했다. 전남 여수와 나주 일대 임야·답 등 토지도 2억 9100만 원어치를 가진 것으로 나타났다.

김영록 후보는 27억 934만 원의 재산을 신고해 두 번째로 많았다. 지난해 신고액 26억 2463만 원에서 8471만 원 늘어난 규모다. 서울시 용산구 용산동에 있는 본인·배우자 공동 명의 아파트 가액이 17억 2117만 원에서 18억 800만 원으로 8683만 원 증가한 것이 전체 재산 증가를 이끌었다. 배우자 명의 토지 가액도 557만 원 늘었지만, 본인과 배우자 명의 예금은 700만 원가량 감소했다.

민형배 후보의 신고 재산은 18억 3000만 원이다. 전년 16억 7400만 원보다 약 1억 5600만 원 증가했다. 민 후보는 배우자 명의로 광주 광산구 수완동 타운하우스(6억 4800만 원)와 서울 용산구 오피스텔 전세 임차권(4억 900만 원)을 신고했다. 본인과 배우자, 자녀 명의 예금은 모두 합쳐 5억 6700만 원으로 집계됐다. 부동산과 금융자산이 골고루 배치된 구도다.

강기정 후보는 11억 7500만 원을 신고해 네 번째를 기록했다. 지난해 11억 6700만 원에서 약 800만 원 증가했다. 강 후보 소유 건물 가액은 3억 3000만 원으로 전년보다 줄었지만, 배우자 명의 광주 북구 문흥동 아파트는 1억 6100만 원으로 소폭 상승했다.

재산이 가장 적은 신정훈 후보는 2억 9900만 원을 신고했다. 전년보다 3200만 원 줄어든 액수다. 신 후보는 자가 주택이 없으며, 배우자 명의로 전남 나주에 논을 소유하고 있다. 부동산 비중이 상대적으로 적고 금융자산 위주인 데다, 전체 규모도 다른 후보들에 비해 낮은 편이다.

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