보스, 2027년부터 호주 오픈 공식 의류 후원

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 독일 휴고보스 그룹의 프리미엄 브랜드 보스가 2027년부터 호주 오픈의 공식 의류 후원사로 나선다.

보스는 대회 기간 스태프, 운영 인력, 심판, 볼키즈 등 약 4,000명의 의상을 담당하고 멜버른 파크 전역에 통일된 스타일을 구현한다. 로드 레이버 아레나를 포함한 주요 경기장에 브랜드 로고가 적용되며, 독점 팀웨어와 캡슐 컬렉션, 팝업 스토어, 팬 이벤트 등을 운영할 예정이다.

보스 CEO 다니엘 그리더는 "세계적으로 높은 관심을 받는 스포츠 이벤트와 협업하게 됐다"며 "테니스는 보스의 정체성과 맞닿아 있으며, 이번 협업은 브랜드 입지를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 테니스 오스트레일리아 CEO 크레이그 타일리는 "호주 오픈은 분위기와 혁신을 이끄는 글로벌 무대"라며 "보스와 함께 시각적 경험과 팬 소통을 한층 고도화할 것"이라고 덧붙였다.

보스는 테니스와의 인연이 깊다. 1980년대 데이비스 컵을 15년간 후원했으며, 현재 테일러 프리츠, 마테오 베레티니 등을 브랜드 앰버서더로 영입했다. 2022년부터는 ATP 250 토너먼트 슈투트가르트 '보스 오픈'의 타이틀 스폰서로 활동 중이다.

[이미지=보스]

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