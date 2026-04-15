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김건희 특검, '증거인멸 교사 혐의' 이배용 징역 1년 구형

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  • 민중기 특검팀이 15일 이배용 전 국가교육위원장에게 증거인멸 교사 혐의로 징역 1년을 구형했다.
  • 특검은 금품 제공 후 김건희 여사 처벌 피하기 위해 하급자 시켜 증거 인멸한 죄질 불량하다고 지적했다.
  • 재판부는 6월 26일 선고기일을 정하고 변호인들은 무죄를 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'증거인멸 혐의' 이배용 비서들에 벌금형 구형

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사에게 인사 청탁 명목으로 265만 원 상당의 금거북이 등을 제공한 이후 증거 인멸을 교사한 혐의를 받는 이배용 전 국가교육위원장에게 민중기 특별검사팀이 징역 1년을 15일 구형했다.

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 이 전 위원장의 증거인멸 교사 혐의, 비서 박씨와 양씨의 증거인멸 혐의 결심 공판을 진행했다.

민중기 특별검사팀이 15일 김건희 여사에게 인사 청탁 명목으로 265만 원 상당의 금거북이 등을 제공한 이후 증거 인멸을 교사한 혐의를 받는 이배용 전 국가교육위원장에게 징역 1년을 구형했다. 이 전 위원장이 지난달 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '매관매직' 의혹 관련 1심 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

특검은 "금품을 제공받은 김건희의 형사처분을 면하게 하기 위해 하급자를 시켜 증거를 인멸한 것은 죄질이 불량하다"며 이 전 위원장에게 징역 1년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

이어 "박씨와 양씨는 상급자의 지시에 따른 것이기는 하나, 본건의 주요 증거를 인멸한 점을 고려해 달라"며 박씨에게 벌금 700만 원, 양씨에게 벌금 500만 원을 각각 구형했다.

반면, 이 전 위원장 측 변호인은 "금거북이 5돈을 준 것에 대해 망신주기용 수사가 이뤄지고 보도돼 한 사람이 피폐화됐다"며 무죄를 주장했다. 또한 "특검의 수사범위를 벗어났다"며 공소기각을 요청했다.

이 전 위원장은 최후변론에서 "금거북이 5돈으로 인사 청탁을 한 적 없다"며 "당선 축하 선물로 우리나라 전통으로 행운을 비는 의미인 금거북이 5돈을 전달했을 뿐"이라고 말했다.

박씨와 양씨 측 변호인은 위법수집증거를 주장하며 무죄 선고를 요청했다.

재판부는 오는 6월 26일 선고기일을 진행하기로 했다. 청탁금지법 혐의로 함께 기소된 김 여사의 선고기일도 같은 날 진행된다. 

이 전 위원장은 김 여사와 관련된 휴대전화 메시지 등을 삭제한 의혹과 관련해 증거인멸 교사 혐의로 기소됐다. 비서 박씨와 양씨는 이 전 위원장의 지시로 증거를 인멸한 혐의를 받는다.

hong90@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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