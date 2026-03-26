'지붕 없는 미술관' 고흥, 봄 트레킹 명소 3곳 추천

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 봄 관광객을 겨냥해 산과 바다를 함께 즐길 수 있는 대표 트레킹 코스 3곳을 추천했다.
26일 고흥군에 따르면 군이 소개한 코스는 팔영산 편백치유의 숲, 고흥만 수변노을공원, 영남면 미르마루길로 각각 숲·수변·해안 절경을 테마로 한 것이 특징이다.
팔영산 편백치유의 숲은 약 416헥타르 규모 편백나무 군락지로 완만한 경사의 테라피 로드와 명상 공간이 조성돼 있어 남녀노소 부담 없이 걸을 수 있는 산림 치유공간이다. 숲길을 거닐며 피톤치드를 느낄 수 있어 '천연 비타민 길'로 입소문을 얻고 있다.
고흥만 방조제 인근 고흥만 수변노을공원은 탁 트인 바다 조망과 정비된 산책로, 캠핑장을 갖춘 수변 휴식공간으로 가족 단위 방문객에게 인기가 높다. 특히 해 질 무렵 붉게 물드는 낙조와 야간 경관 조명이 어우러져 감성 여행지로 주목받고 있다.
영남면 미르마루길은 우주발사전망대와 용바위를 잇는 해안 트레킹 코스로 다도해와 기암절벽, 몽돌해변 등이 이어지는 코스에서 역동적인 풍경을 감상할 수 있다. 용의 전설이 깃든 용바위 등 스토리텔링 요소도 더해져 걷기 관광객들에게 색다른 체험을 제공한다.
고흥군 관계자는 "고흥 트레킹 코스는 자연과 휴식이 결합된 복합 힐링 공간"이라며 "많은 방문객이 고흥의 아름다운 길을 걸으며 일상의 피로를 해소하길 바란다"고 말했다.
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