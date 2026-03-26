원주시장, 바이오 기업 비알팜 방문…현장 애로사항 청취

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 25일 원주기업도시에 위치한 재생의학 전문 바이오 제약기업 ㈜비알팜을 방문해 김석순 대표 및 임직원들과 간담회를 가졌다고 26일 밝혔다.
이번 간담회는 기업이 산업 현장에서 겪는 건의·애로사항을 청취하고 지역 일자리 창출과 지역경제의 지속 가능한 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
㈜비알팜은 연어 생식세포에서 분리한 DNA 분절체인 PDRN을 활용해 피부 재생 및 주름 개선 의약품·화장품 등을 생산하는 기업이다.
국내외 시장에서 기술 경쟁력을 인정받아 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 ▲2020년 중기부 글로벌 강소기업 선정 ▲2022년 강원 일자리대상 우수상▲2024년 700만 불 수출의 탑▲2025년 모범중소기업인 대통령 표창▲2026년 성실납세자 재정경제부 장관 표창 등을 수상했다.
원강수 원주시장은 "기업들이 겪고 있는 어려움을 직접 듣고 개선 방향을 함께 고민하겠다"며 "앞으로도 기업 현장의 목소리에 귀 기울이는 소통과 공감 행정을 펼치겠다"고 말했다.
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