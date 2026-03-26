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신한금융, 진옥동 '2기' 출범..."확고한 초격차 만들겠다"

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정기 주주총회서 연임 확정...2029년까지 임기
2030년 비은행 이익 비중 50% 목표...경영 구호로 '그레이트 챌린지'
인공지능 전환·생산적 금융·시니어·글로벌 집중...'리딩금융 탈환' 시동

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =진옥동 신한금융그룹 회장이 연임에 성공하며 '2기 체제'에 본격 돌입했다. '그레이트 챌린지(Great Challenge), 2030 미래금융을 향한 대담한 실행'을 올해 경영 구호로 내건 진 회장은 미래 금융환경 변화에 선제 대응하고 그룹 경쟁력 강화에 속도를 내겠다고 약속했다.

신한금융그룹은 26일 오전 10시 서울 중구 신한은행 본점에서 정기 주주총회에서 의결권 있는 주식의 83.14%가 출석한 가운데 진 회장의 사내이사 재선임 안건 등을 의결했다.

진 회장은 2023년 3월 취임 이후 3년간 매년 최대 실적을 경신하고 '밸류업 프로젝트'를 통해 기업가치를 끌어올린 점 등을 인정받아 지난해 12월 회장후보추천위원회로부터 차기 회장 후보로 선정됐다. 이날 연임안이 통과하면서 2029년 3월까지 임기를 연장하게 됐다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 진옥동 신한금융그룹 회장이 26일 정기 주주총회에서 발언하고 있다. 2026.03.26 romeok@newspim.com

2기 체제에 돌입한 진 회장은 ''그레이트 챌린지(Great Challenge), 2030 미래금융을 향한 대담한 실행'을 경영 구호로 내세웠다. 미래 금융환경 변화에 대응해 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다. 특히 생산적 금융 확대와 AX·DX 가속화, WM·글로벌 등 핵심 사업 강화에 그룹 역량을 집중한다. 

진 회장은 이날 인삿말에서 "AI와 디지털자산, 플랫폼을 중심으로 금융의 경쟁 구도가 새롭게 재편되고 있고, 생산적 금융으로의 전환 속에서 자본시장 역량의 중요성도 한층 커지고 있다"며 "신한금융은 미래 경쟁력과 직결되는 핵심 영역을 중심으로 실행 속도를 높여가겠다"고 강조했다.

또한 생산적 금융과 인공지능 전환(AX)에도 박차를 가한다. 진 회장은 "국가경제의 활력을 높이기 위한 생산적 금융을 적극 추진하고, 산업의 미래에 대한 선구안을 강화해 혁신기업의 성장 파트너 역할을 충실히 수행하겠다"며 "기업의 성장 단계별로 맞춤형 솔루션을 제공하며 시장의 새로운 기준을 먼저 제시하겠다"고 밝혔다.

그러면서 그는 "AX·DX 가속화를 통해 미래 성장 기반을 마련하겠다"며 "지난해 10월 관련 부문을 신설해 전략의 일관성과 실행력을 강화했고, 이를 토대로 발행·보관·유통을 아우르는 디지털자산 생태계를 선도해 나가겠다"고 말했다.

WM, 시니어, 글로벌 등 미래 먹거리 사업에도 역량을 집중한다. 진 회장은 "은행과 증권의 원 WM 체계를 더욱 강화해 자산관리 명가로서의 입지를 공고히 하고, 고객의 삶 전반을 아우르는 신한만의 차별적 가치를 제공하겠다"며 "글로벌 부문 역시 중장기 관점의 로드맵을 마련해 확고한 초격차를 만들어가겠다"고 했다.

진옥동 2기 체제의 핵심 과제는 '리딩금융' 타이틀을 되찾는 것이다. 신한금융은 지난해 4조9716억원의 당기순이익을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 다만 같은 기간 KB금융(5조8332억원)에는 못미치는 기록이다. 신한금융은 한때 업계 1위를 유지했지만 2023년 KB금융에 리딩금융 타이틀을 내준 이후 2위에 머물러 있는 상황이다.

리딩금융 탈환을 위해서는 비은행 부문 강화가 필요하다. 앞서 진 회장은 2030년까지 비은행 이익 비중을 50%, 글로벌 비중 30%를 달성하겠다는 로드맵을 제시한 바 있다. 관련해 지난해 신한금융 순이익 중 비은행 비중은 29.3%, 글로벌 비중은 16.5%로 집계됐다.

내부통제 강화도 주력 과제다. 이날 주주총회에서 국민연금은 진 신임 회장의 기업가치 훼손과 감사의무 소홀 등으로 반대표를 던진 바 있다. 2021년 당시 신한은행장이었던 진 회장이 라임자산운용 사모펀드 환매 중단 사태로 금융당국으로 부터 주의적 경고 징계를 받은 이력 등이 반대 요인이다.

이와 관련해 진 회장은 내부통제를 강화하겠다는 뜻을 밝히기도 했다. 진 회장은 "고객의 신뢰는 철저한 내부통제와 금융소비자 보호에서 비롯된다"며 "무거운 책임감을 갖고 기본과 원칙을 지키며 신한에 대한 신뢰를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 피력했다.

한편 이날 주총에서는 자본준비금 9조9000억원가량을 감액해 이익잉여금으로 전입하는 안건이 가결됐다. 해당 재원은 2026년 결산 이후 비과세 배당 재원으로 활용될 예정이다.

또한 개정 상법에 맞게 사외이사의 명칭을 독립이사로 바꾸고, 이사의 의무에 '회사 및 주주를 위하여 직무를 충실하게 수행해야 한다'는 조항을 신설하는 등 정관변경안도 통과했다. 박종복 전 SC제일은행장이 신규 사외이사로 선임됐으며 김조설·배훈·송성주·최영권 사외이사는 재선임됐다.

romeok@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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