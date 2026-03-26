김부겸 "30일에 대구시장 출마 입장 밝히겠다"…민주, 후보 추가공모 착수

정청래, 김부겸과 회동..."대구 선거 필승 카드 김부겸 뿐"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거 대구시장 후보로 더불어민주당의 '러브콜'을 받고 있는 김부겸 전 국무총리가 26일 정청래 대표와 회동했다.

김 전 총리가 오는 30일 공식 입장을 발표하겠다고 밝히며 출마 의사를 굳혔다는 해석이 나온다. 민주당은 대구시장 후보 추가 공모를 진행할 예정이다.

김 전 총리는 이날 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 정 대표와 만나 대구시장 출마를 논의한 뒤 기자들과 만나 "어떤 지역도 소외되고 낙후되지 않게 내버려두지 않겠다는, 그래서 국토균형발전과 지역 청년 일자리를 만들겠다는 당의 의지가 분명하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 오전 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 회동 내용과 관련해 설명하고 있다. 2026.03.26 photo@newspim.com

이어 "정 대표가 아주 도망 못 가게 꽁꽁 싸매는 바람에 사실은 제가 곤혹스러워졌다"라면서도 "서로 양해해야 할 부분이 있으니, 주말 중 대화를 좀 더 나누고 다음 주 월요일쯤 분명히 입장을 밝히겠다"고 말했다.

그는 출마 제안에 고심을 거듭한 이유로 "여러 가지로 판단하기 어려웠고, 새로운 정치인들의 성장을 막는 게 아닌가 하는 고민이 많았다"며 "정 대표도 그런 상황을 이해해줬다"고 밝혔다.

김 전 총리 측은 주말 간 최종적으로 심사숙고한 뒤 오는 30일 10시 30분에 입장을 내놓겠다고 전했다.

정 대표도 "아주 의미 있고 뜻깊은 대화를 많이 나눴다"며 "최종 결심을 하시라고 계속 압력을 넣었다"고 말했다.

이번 만남은 정 대표가 지난 23일 최고위원회의에서 김 전 총리에게 "민주당 대구시장 후보로 출마해달라"고 공개 요청한 이후 이뤄졌다. 두 사람은 약 30분간 비공개로 대화를 나눴다.

정 대표는 회동 전 모두발언에서도 김 전 총리의 대구시장 출마를 거듭 요청했다.

정 대표는 "아무리 생각해 봐도 대구 선거에 이길 필승 카드는 김부겸 총리밖에 없다. 당대표로서 절박한 심정으로 요청한다"고 말했다. 이어 "합법적으로 가능한 모든 수단을 동원하겠다", "총리가 원하는 것이면 '무엇이든 다 해드림' 센터장이 되고 싶은 심정"이라고도 했다.

조승래 민주당 사무총장은 "내일 공천관리위원회를 열어 대구시장 후보 추가 공모를 할 것"이라며 "김 전 총리가 결단하면 추가 공모에 응할 것"이라고 말했다.

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