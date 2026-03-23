'대구시장 출마' 추경호 "김부겸 출마 종용하는 민주, 대구시민 기만하는 것"

대구·경북 행정통합 막고 선거 셈법 비판

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 대구시장 경선에 나선 추경호 국민의힘 의원이 23일 민주당의 김부겸 전 국무총리 대구시장 출마 종용에 대해 "대구시민을 기만하는 것"이라고 비판했다.

추 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당에서 김부겸 전 총리의 대구시장 출마를 노골적으로 종용하고 있다"며 "수년 전 정계 은퇴를 선언하고, 경기도 양평에서 전원생활을 즐기고 계시던 분을 대구시민 앞에 다시 세우겠다는 집권당의 행태를 시민들께서 어떻게 받아들이실지 두렵지도 않나"라고 지적했다.

추경호 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB]

이어 "김 전 총리 조차 본인에게 결단만 촉구하기보다는 집권당이 대구발전 비전을 먼저 보여야한다고 꼬집었다"며 "상식적인 지적"이라고 했다.

그러면서 "그간 민주당과 정부는 온갖 핑계로 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 가로막았다"며 "오죽했으면 지역에서는 그 이유가 특정 후보를 내세우기 위한 '선거 셈법'이 아니겠느냐 하는 의구심이 컸는데, 이제 그 검은 속내와 기만적 행태가 점차 사실로 드러나는 것 같아 씁쓸하다"고 비판했다.

추 의원은 "대구·경북 통합은 훼방 놓고, 다가오는 지방선거에서는 대구의 미래를 말하겠다는 민주당의 행태는 출구는 막아놓고 길 안내를 하겠다는 억지와 다름없다"고 꼬집었다.

또 "지방선거를 앞두고 들고나온 '선심성 매표용 추경'부터, 대구·경북의 백년대계인 행정 통합 조차 선거 공학으로 접근하는 집권당의 행태는 대구시민을 기만하는 것"이라고 목소리를 높였다. 그러면서 "오직 실력과 진정성으로 대구경제를 다시 힘차고 강하게 만들겠다"고 했다.

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