추경호 대구시장 출마예정자, 구미 박정희 마라톤 대회 참석

박정희 정신 되새기며 대구·경북 행정통합에 끝까지 노력할 것

시·도민과 함께 호흡하고, 곁에서 서로 힘이 되는 정치하겠다

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구시장 출마예정자인 추경호 의원(국민의힘, 대구 달성군)이 1 일 열린 '2026 년 구미 박정희 마라톤 대회' 에 참석해 시·도민들과 함께 달렸다. 구미 박정희 미라톤 대회는 대한민국 산업화를 이끈 박정희 전 대통령의 업적을 기리기 위해 지난해에 이어 두 번째로 열린 대회로 풀 · 하프 ·10 ㎞ ·5 ㎞ 등 4 개 종목으로 운영되고 있으며 1만6593 명이 참가했다.

추 의원은 출발에 앞서 "마라톤은 자신과의 싸움이자 서로를 응원하는 축제" 라며 " 다양한 코스가 마련된 만큼 이번 대회를 통해 시·도민의 건강은 물론 대구 · 경북의 활력을 되살리는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

추경호 의원이 오늘구미 박정희 마라톤 대회에 참석했다.[사진=추경호 의원실] 2026.03.01 yrk525@newspim.com

이어 "특히 오늘 대회는 대한민국 산업화를 이끌고 , 민족중흥을 이뤄낸 박정희 정신을 되새기는 자리" 라고 강조하며 "최근 가장 큰 화두가 되고 있는 대구·경북 행정통합도 결국 지방소멸이란 위기를 양 시·도민이 하나로 똘똘 뭉쳐 타개해보자는 취지다. 박정희 대통령이 경제대국을 꿈꾸며 국가 대개조에 나섰을때 그 중심에서 역할한 우리 대구·경북의 자랑스런 역사를 되살리고, 다시 위대한 하나된 대구·경북을 만들기 위해 끝까지 힘쓰겠다" 고 인사를 전했다.

이날, 추 의원은 간단한 준비운동 후 시민들과 함께 마라톤(5km, 하프코스) 에 참가해 달리며 마주한 참가자들과 인사를 나누고 "끝까지 힘내자" 며 서로를 격려했다.

추 의원은 "마라톤 대회가 잘 운영되면 시·도민 건강 증진, 지역 상권 활성화, 도시 브랜드 제고에 큰 도움이 된다" 면서 " 대회로 인한 교통 혼잡과 안전 우려 등의 문제는 늘 있을 수 있는 만큼, 대회가 체계적으로 관리될 수 있도록 지원 방안을 마련하는 것 역시 중요하다"고 말했다.

달리고 있는 대구시장 출마예정자 추경호 의원[사진=추경호 의원실] 2026.03.01 yrk525@newspim.com

추 의원은 "앞으로도 대구·경북 시·도민 여러분과 함께 호흡하고, 곁에서 서로 힘이 되는 정치를 하겠다"고 밝혔다.

