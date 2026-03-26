강원랜드, '에너지 절감 대책' 본격 시행…차량 5부제·시설 통합운영

중동 정세 불안 대응, 임직원·고객 참여형 다각적 절약 전략 가동

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 중동 정세 불안에 따른 에너지 수급 불확실성에 대응하고 정부의 에너지 위기 극복 노력에 동참하기 위해 26일부터 '강원랜드형 에너지 절감 대책'을 본격 시행한다고 밝혔다.

이날 오전 남한규 대표이사직무대행과 간부급 직원들은 차량 5부제 운영 계도와 홍보 캠페인을 실시하며 직원·고객 참여를 독려했다. 같은 날 고한 지역 봄맞이 환경 정화운동에도 동참해 지역 주민 대상 에너지 절약 문화 홍보에 나섰다.

'강원랜드형 에너지 절감 대책' 본격 시행.[사진=강원랜드] 2026.03.26 onemoregive@newspim.com

이번 대책은 강원랜드 사업장 특성에 맞춘 5대 분야로 구성됐다.

우선 차량 운행 제한 측면에서 임직원 차량 5부제를 시행하고, 대중교통을 이용하는 고객에게는 리조트 내 식음업장 음료 할인 혜택을 제공한다. 행정·영업지원 직원 대상 유연근로제 사용을 적극 장려해 에너지 사용이 집중되는 시간대를 분산시킨다.

시설 운영 최적화도 추진한다. 숙박시설 통합 운영과 리조트 조명 조정 등을 통해 난방·전력 사용량을 줄인다. 직원 시설 내에서는 승강기 운영 제한, 이석 시 모니터 절전모드 적용, 사무공간 적정 온도 유지, 페이퍼리스 회의 활성화 등 일상 속 절약 실천을 강화한다.

예산 관리도 체계화한다. 매월 수도·광열비를 집중 모니터링해 원인을 분석하고, 투자 사업 계획 단계에서부터 에너지 절감 방안을 반영해 효율을 극대화할 방침이다.

남한규 대표이사직무대행은 "에너지 수급 불안이 장기화될 수 있는 엄중한 상황에서 강원랜드의 자체적인 절약 노력이 지역사회와 방문객에게 모범이 되길 바란다"며 "모든 직원과 고객이 자발적으로 에너지 절약에 참여해 국가적 위기 극복에 힘쓰겠다"고 말했다.

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