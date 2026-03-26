애경산업, 태광 계열사로 새 출발…"글로벌 뷰티 기업 도약할 것"

태광그룹 인수로 계열사 공식 편입, 사명 유지

"2028년까지 화장품 매출 50% 이상으로 확대"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 태광그룹 계열사로 새 출발하는 애경산업이 글로벌 토탈 뷰티 기업으로 도약하겠다는 비전을 제시했다.

애경산업은 26일 태광그룹 계열사로 공식 편입됐다. 브랜드 연속성과 시장 신뢰도를 고려해 기존 상호는 유지할 계획이다.

애경산업, 태광그룹 로고. [사진=애경산업 제공]

김상준 애경산업 대표는 "태광그룹 계열사로서의 새출발은 질적인 변화의 중대한 계기가 될 것"이라며 "K뷰티를 대표하는 토탈 뷰티 기업으로 도약하기 위해 도전과 혁신을 마다하지 않겠다"고 말했다.

애경산업은 화장품과 생활용품의 매출을 동시에 확대하면서도 지난해 매출의 32% 수준이던 화장품 매출 비중을 오는 2028년까지 50% 이상으로 높일 계획이다. 글로벌 매출 비중도 점진적으로 높이면서 미주·유럽 시장 공략을 강화해 중국 시장 의존도를 줄여나갈 방침이다.

이를 위해 새로운 사업전략을 실행할 조직을 대폭 개편, 조직 체계와 체질을 모두 바꿔나간다. 제품군별로 사업부를 세분화하고 각 사업부에 최종 책임과 권한을 부여해 신속한 의사결정과 사업추진이 가능한 조직을 만드는 것이 목표다.

기존 화장품과 생활용품으로 양분했던 사업부는 ▲메이크업 ▲스킨케어 ▲퍼스널뷰티 ▲홈케어/덴탈케어 등으로 세분화했다. 각 사업부는 담당 제품군의 전문성과 경쟁력을 강화하고 이를 통해 성과의 퀀텀 점프를 책임진다.

애경산업이 집중 육성할 스킨케어 브랜드는 시그닉과 원씽이다. 기존 에이지투웨니와 루나 등 색조 브랜드를 결합해 토탈뷰티 기업으로서 K뷰티 주도권 경쟁에 본격적으로 나선다는 전략이다.

생활용품 부문에서는 새로운 브랜드의 론칭보다는 케라시스, 샤워메이트, 럽센트 등 인기 브랜드를 글로벌 메가 브랜드로 육성할 계획이다.

애경산업은 화장품·생활용품 사업 마케팅의 중요성을 고려해 담당 전문조직도 신설한다. 마케팅 전문조직은 디지털 마케팅을 중심으로 한 채널별·국가별 맞춤형 전략과 실행을 주도할 전망이다. 다만 전사적 마케팅 업무를 총괄하기보다는 마케팅 부문에서 사업부를 지원하는 역할을 담당한다.

아울러 글로벌 시장 공략을 뒷받침할 연구개발, 생산, 물류 등 전반적인 인프라 투자를 병행하고 외부 전문 인력 확보에도 적극 나설 예정이다.

애경산업은 국내외 소비자와의 접점을 확대하기 위해 태광그룹의 홈쇼핑 및 T커머스 채널도 적극 활용할 계획이다. 특히 미디어·커머스에 기반을 둔 새로운 유통 모델 발굴에도 역점을 두기로 했다.

태광그룹이 보유한 섬유·화학 분야의 소재 경쟁력과 애경산업의 생활용품·화장품 제조 기술의 결합이 가져올 시너지도 상당할 것으로 기대된다. 원료부터 제품까지 이어지는 기술 협력과 태광그룹의 글로벌 네트워크를 활용하면 애경산업의 글로벌 시장 공략에도 가속도가 붙을 것이란 전망이다.

한편 태광그룹과 애경그룹은 현재 애경산업이 가진 '가습기살균제' 리스크를 애경그룹이 책임을 유지하는 것으로 합의했다. 리스크의 불확실성을 제거해 거래의 완결성과 안정성을 확보하고 애경그룹은 가습기살균제 리스크에 대한 법적·도의적 책임을 완수한다는 계획이다.

shl22@newspim.com