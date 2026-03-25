애경산업, '코스모프로프 볼로냐' 참가…유럽 시장 공략

세계 3대 뷰티 산업 박람회서 화장품 브랜드 전시

유럽 내 브랜드 인지도 제고 및 신규 채널 발굴

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활뷰티기업 애경산업은 오는 26일부터 28일(현지시각)까지 이탈리아 볼로냐 피에레 전시장에서 열리는 '코스모프로프 볼로냐 2026'에 참여한다고 25일 밝혔다.

코스모프로프는 글로벌 뷰티 산업의 트렌드와 혁신을 조망할 수 있는 세계 최대 규모의 B2B 전문 뷰티 박람회로 제조사, 브랜드사, 원료사 등 다양한 기업이 참가해 최신 제품과 기술 등을 선보인다. 특히 코스모프로프는 라스베이거스, 홍콩과 함께 '세계 3대 뷰티 산업 박람회'로 꼽히며 유럽 시장 공략을 위한 핵심 글로벌 박람회로 자리매김하고 있다.

애경산업은 오는 26일부터 28일(현지시각)까지 '코스모프로프 볼로냐 2026'에 참여한다고 25일 밝혔다. [사진=애경산업 제공]

애경산업은 이탈리아를 포함한 유럽 지역의 B2B 유통망 확대를 위해 이번 박람회 참가를 결정했다. 현지 유력 유통사 및 리테일 파트너와의 비즈니스 상담을 통해 글로벌 유통 파트너를 발굴하고 유럽 유통 채널 확대에 전략적 초점을 맞춘다는 방침이다.

이를 위해 전용 부스 내 체험존을 구성해 '에이지투웨니스(AGE20'S)', '루나(LUNA)', '시그닉(signiq)' 등 유럽 CPNP(Cosmetic Product Notification Portal) 인증을 받은 화장품 브랜드를 전시하며 메이크업부터 스킨케어에 이르는 다양한 제품을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 했다.

한편 이번 박람회에 앞서 'AGE20'S 시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버' 제품이 '코스모프로프 라스베이거스 2025 어워드'의 메이크업&네일 제품 카테고리에서 1위로 선정됐다. 해당 제품은 '코스모프로프 볼로냐 2026' 전시장에 전시돼 글로벌 바이어와 업계 관계자들에게 선보일 예정이다.

애경산업 관계자는 "이번 박람회를 통해 유럽 시장 공략을 위해 브랜드 인지도 제고 및 신규 B2B 유통 채널을 확보하고자 한다"며 "현지 소비자 및 바이어 대상의 마케팅 전략을 통해 글로벌 브랜드로 포지셔닝 하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com