애경산업 케라시스, 브라질서 'K팝 랜덤 플레이 댄스' 행사 개최

상파울루 행사 현장에 헤어케어 체험 공간 마련
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활뷰티기업 애경산업의 프리미엄 헤어케어 브랜드 '케라시스'는 브라질 상파울루에서 'K팝 랜덤 플레이 댄스 in 상파울루' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.
이번 행사는 케라시스와 주브라질한국문화원이 함께 K컬처에 대한 글로벌 문화 홍보를 위해 기획한 행사로, 오는 14일 오후 1시45분(현지시간) 상파울루 한인 토요장터에서 진행된다.
행사는 K팝에 맞춘 랜덤 플레이 댄스의 콘테스트 형식으로 진행되며, K팝과 K뷰티를 사랑하는 브라질 한류 팬이라면 누구나 참여할 수 있다. 참가자 중 상위 3명에게는 디지털 기기 등 특별한 경품을 제공할 예정이다.
케라시스는 행사 현장에 한국의 프리미엄 헤어케어 제품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 마련한다. 프로폴리스 성분을 더해 손상된 모발을 케어해주는 '케라시스 프로폴리스 헤어본딩 라인'과 동백오일 성분으로 모발을 탄력 있게 가꿔주는 '케라시스 오리엔탈 프리미엄 라인' 체험 공간을 통해 브랜드 경쟁력을 확보한다는 계획이다. 이 외에도 랜덤 뽑기 이벤트존 등 다양한 즐길 거리를 마련할 예정이다.
안정태 애경산업 생활용품사업부 상무는 "이번 행사는 K컬처를 사랑하는 브라질 한류 팬들과 직접 소통할 수 있는 의미 있는 시간이 될 것"이라며 "다양한 글로벌 문화 교류와 함께 케라시스의 브랜드 가치를 전달하겠다"고 말했다.
