애경산업 케라시스, 월마트 입점…K헤어케어로 美 공략

손상 모발 케어 '프로폴리스 헤어본딩 라인' 선봬
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 생활뷰티기업 애경산업은 지난 2일(현지시간) 프리미엄 헤어케어 브랜드 '케라시스'가 미국 최대 유통 채널인 '월마트'에 입점했다고 9일 밝혔다.
애경산업은 퍼스널센트 바디케어 브랜드 '럽센트'와 토털 바디케어 브랜드 '샤워메이트'가 월마트에 입점한 데 이어 이번 케라시스의 입점을 통해 헤어케어까지 카테고리를 확장하며 미국 시장 공략에 나섰다.
케라시스는 미국 35개 주에 위치한 월마트 390여 개 오프라인 매장과 온라인에 동시 입점했으며, 향후 입점 점포 수를 단계적으로 확대해 미국 소비자와의 접점을 넓혀 나갈 계획이다.
이번에 입점한 제품은 '케라시스 프로폴리스 헤어본딩 라인' 3종이다. 제품은 ▲밀착감 있는 제형으로 영양 공급과 함께 풍성한 거품으로 부드러운 클렌징이 가능한 '프로리페어 샴푸' ▲벌어진 큐티클 틈 사이에 적용해 모발을 매끄럽고 부드럽게 관리해 주는 '프로리페어 트리트먼트 컨디셔너' ▲미세한 앰플 입자가 적용된 스프레이 타입으로 헹굼 없이 끈적이지 않는 영양을 공급해 주는 '프로리페어 리브인 트리트먼트 스프레이'로 구성됐다.
탈색과 펌, 고데기 사용 등 열로 인해 손상된 푸석하고 건조한 모발에 영양감을 제공해 주는 극손상모 전문 헤어케어 라인으로 손상된 모발 케어와 향을 중요시하는 현지 소비자의 선호도를 반영한 제품이다.
노준민 애경산업 해외영업팀 담당자는 "이번 월마트 입점을 시작으로 미국 내 유통 채널을 지속해서 확대하기 위한 다양한 영업 및 마케팅 활동을 전개해 나갈 예정"이라며 "바디케어에 이은 헤어케어의 카테고리 확장을 통해 글로벌 시장 다변화 전략을 꾸준히 추진해 나가겠다"고 말했다.
shl22@newspim.com