신한운용, '신한빠른대응TDF2030(H)' 1년 수익률 22.22%…동일 빈티지 1위

6개월 8.86%, 1년 22.22%, 3년 47.17%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 26일 자사 '신한빠른대응TDF2030(H)'가 1년 수익률 22.22%를 기록하며 TDF2030 빈티지 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면 지난 24일 기준 신한빠른대응TDF2030(H)은 6개월 8.86%, 1년 22.22%, 3년 47.17%의 수익률을 기록했다.

또한 신한빠른대응TDF 시리즈는 올해 1000억 이상의 자금이 유입됐다. 최근 변동성이 확대된 시장 환경에서도 안정적인 수익률을 기록하면서 자산배분 전략의 효과가 투자 수요로 이어진 것으로 풀이된다.

[사진=신한자산운용]

신한빠른대응TDF2030은 2020년에 출시된 '신한장기성장TDF'를 기반으로 환매 주기를 단축하고 전술적 자산배분 전략을 강화해 리뉴얼한 상품이다.

해당 펀드는 글로벌 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분형 펀드로, 시장 국면 변화에 따라 위험자산과 방어자산 비중을 적극적으로 조정하는 다이내믹 운용 전략을 적용하고 있다.

시장 상황에 따라 특정 국가 및 업종 비중을 유연하게 조정하는 전술적 자산배분을 통해 수익률을 관리하는 것이 특징이다.



신한자산운용은 지난해 8월 신한빠른대응TDF2060을 새롭게 출시했으며, 지난 3월 2035/2040/2050 빈티지 라인업을 확대했다.

환매 주기를 4영업일로 단축해 유동성을 높이면서 일반적인 TDF가 상품 변경 시 약 2주 이상 시간이 소모되는 점을 보완했다.

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부 본부장은 "최근과 같이 시장 변동성이 확대되는 환경에서는 자산배분 전략을 기반으로 한 TDF의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "신한빠른대응TDF는 시장 상황에 따라 자산 비중을 유연하게 조정하는 전략을 통해 다양한 시장 환경에 대응할 수 있는 것이 특징"이라고 말했다.

이어 "퇴직연금 상품뿐 아니라 주식형 대비 변동성을 낮추면서 안정적인 자산배분을 추구할 수 있는 상품인 만큼, 일반 투자자에게도 활용 가능한 투자 대안이 될 수 있다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com