오리온, 임직원 차량 5부제 도입…에너지 절감 전사 확대

국제유가 상승 대응…사무공간·일상까지 절약 캠페인 전면 시행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오리온그룹이 국제유가 및 에너지 가격 급등에 대응해 전 계열사 임직원을 대상으로 에너지 절감 정책을 시행한다. 정부의 에너지 절약 기조에 발맞춰 그룹 차원의 대응을 강화한 조치다.

오리온은 국내 전 계열사를 대상으로 임직원 차량 5부제를 도입한다고 26일 밝혔다. 영업 및 생산활동 등 필수 업무 차량을 제외한 전 임직원 차량이 대상이며, 이를 통해 연료 소비를 줄이고 에너지 사용을 효율화한다는 방침이다.

오리온 로고. [사진=오리온]

사무공간에서도 에너지 절감 조치를 병행한다. 점심시간 및 퇴근 시 소등을 의무화하고, 업무 시간 외 PC 종료를 통해 대기전력을 차단한다. 또한 엘리베이터와 냉난방기 사용을 최소화해 전력 소비를 줄일 계획이다.

임직원의 일상 생활에서도 절약 실천을 유도한다. 플라스틱 일회용품 사용을 줄이고, 단열 관리 강화 및 출퇴근 시 대중교통 이용을 권장하는 등 생활 전반에서 에너지 절감 문화를 확산한다는 구상이다.

이번 정책은 오는 3월 27일부터 시행된다. 오리온은 전사적인 참여를 통해 에너지 사용 구조를 개선하고, 대외 환경 변화에 선제적으로 대응한다는 계획이다.

mkyo@newspim.com