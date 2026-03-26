来韩外国游客增加但现金需求下降 兑换行业格局生变

纽斯频通讯社首尔3月26日电 韩国私营换钱所正迅速减少。尽管来韩外国游客增加，但现金兑换需求仅限小额，且正被自助兑换机分流。随着无现金支付基础设施的普及和集交通卡、支付功能于一体的法人换币服务增加，私营换钱所版图正被改写。

【插图=AI生成】

据关税厅（海关）24日发布的数据，截至2月底，韩国私营换钱所为576家。从2024年1月底的663家减少至同年6月底的658家，呈持续下降趋势。

而韩国观光公社发布的统计数据显示，去年来韩外国游客首破1800万人次，但曾被视为外国人来韩"第一站"的换钱所反而迅速减少。

这一现象背后是无现金消费文化的普及。中国游客A某表示："首尔明洞很多地方都能用支付宝和银联支付，所以我不另外兑换大额现金。"经营换钱所的B某表示："现在甚至可以通过手机给实体卡充值完成换币，像以前那样带着大笔现金兑换韩币的客人不多了。"

首尔市自本月17日起在273个地铁站的新型交通卡售票机上支持海外发行的信用卡、借记卡支付后，外国游客为充值交通卡而兑换韩元的需求也将减少。法人换币企业增加也对私营换钱所造成冲击。

统计显示，法人换币企业从2024年1月底的173家增至上月底的208家。它们以经营多种货币、提供支付与兑换一站式服务及24小时应对体系为优势吸引外国游客。

曾被认为是私营换钱所优势的汇率优惠也不复从前。以24日为准，明洞某私营换钱所买入美元时，1美元需支付1500韩元，卖出美元时则按1482韩元收购。

当日基准汇率为1500.7韩元，国民银行美元现钞汇率分别为买入1526.96韩元、卖出1474.44韩元。近期银行针对使用手机应用程序（APP）或网上换币的用户提供最高90%的汇率优惠，Toss Bank等互联网银行也加入汇率优惠竞争。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社