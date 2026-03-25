원강수 원주시장, 행안부 차관에 "대도시 특례 요건 완화" 건의

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 25일 원주를 방문한 김민재 행정안전부 차관에게 지역 주요 현안을 건의했다.
원강수 시장은 이 자리에서 지역 균형발전을 위한 대도시 간주 요건 완화, 폐수배출시설 설치 제한 지역의 보통교부세 산정기준 신규 반영, 사회복지시설 개선을 위한 특별교부세 지원 등을 요청했다.
대도시 특례 요건 완화 건의는 지난 23일 원강수 시장이 시정브리핑에서 밝힌 입장의 연장선이다. 원 시장은 "원주가 인구 36만 8000명이지만 이미 50만 도시 기능을 수행하고 있다"며, 면적이 아닌 도시 기능을 반영한 제도 개선을 제안한 바 있다. 원 시장은 이번 행안부 차관 방문 기회를 활용해 중앙정부에 직접 건의한 것이다.
시는 앞으로도 중앙부처와의 소통을 이어가며 건의 사항이 실질적 성과로 이어지도록 후속 협의를 진행할 계획이다.
원강수 시장은 "원주시의 핵심 현안이 정부 정책 방향과 맞물려 실질적인 성과로 이어지도록 관계 부처와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
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