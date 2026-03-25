기계연, 기계 연구데이터 외부 공개…데이터 플랫폼 가동

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국기계연구원이 출연연 최초로 기계 연구데이터를 외부에 공개하고 기계데이터 플랫폼을 가동했다고 25일 밝혔다.
기계데이터 플랫폼은 기계연이 보유한 연구데이터의 메타정보를 중심으로 데이터 현황을 제공하는 시스템이다. 산업계와 연구기관, 대학, 스타트업 등 데이터 수요자와 기계연 연구자를 연결하는 공공 데이터 허브 역할을 한다. 사용자는 플랫폼을 통해 기계 데이터 존재 여부, 데이터 생성 조건, 생산자 정보 등을 확인할 수 있다.
플랫폼에서는 데이터 취득 과정과 실험 조건, 활용 방법 등을 정리한 데이터 가이드북을 제공한다. 베어링 열화 데이터, 실내 공기질 제어를 위한 실시간 측정 데이터 등 인공지능 학습에 활용 가능한 원시 데이터도 공개되고 있다.
이번 데이터 공개는 기계연의 8대 중점육성 연구분야를 중심으로 추진됐다. 수소사회, AI로봇, 모빌리티, 바이오·의료, 첨단제조장비, 에너지기술, 환경 및 자원순환, 국방기술 등 주요 분야의 연구데이터를 체계화했다.
기계데이터 플랫폼은 데이터 수요자와 기계연 연구자의 협력 구조를 지향한다. 산업계와 대학, 연구기관, 스타트업 등은 플랫폼을 통해 필요한 기계데이터를 확인하고 공동연구와 기술협력으로 연계할 수 있다. 기계데이터 플랫폼을 활용한 데이터 챌린지는 6월 25일 부산 웨스틴조선에서 한국PHM학회와 공동으로 개최된다.
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