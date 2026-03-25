철수설 불식 나선 GM…한국에 6억달러 투자 결정

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴 모터스(GM)가 한국사업장에 약 6억달러(약 8800억원)를 투자하며 글로벌 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 생산 거점 강화에 나선다. 최근 3년 연속 흑자를 기록하며 확보한 수익성을 기반으로 한국 시장에 대한 신뢰를 재확인한 행보다.

쉐보레 트레일블레이저 [사진= 지엠]

GM은 25일 인천 부평공장에서 생산 설비 고도화와 제품 경쟁력 강화를 위해 총 6억 달러를 투입한다고 밝혔다. 이번 투자에는 2025년 12월 발표한 3억 달러 규모 투자에 더해 추가 3억달러가 포함됐다.

핵심은 생산시설 현대화다. GM은 신규 프레스 설비 도입을 비롯해 공장 성능 개선, 안전 인프라 강화, 작업 환경 개선 등에 집중 투자할 계획이다. 이를 통해 제조 효율성과 품질 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 전략이다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장 겸 CEO는 "한국에서 개발·생산된 차량들이 글로벌 시장에서 성과를 내며 한국사업장이 소형 SUV '센터 오브 엑설런스'로 자리잡고 있다"며 "이번 투자는 이러한 경쟁력을 더욱 공고히 하기 위한 결정"이라고 밝혔다.

이어 "글로벌 경쟁이 치열해지고 있지만 한국사업장은 탄탄한 기반을 갖추고 있다"며 "이번 투자는 한국 사업 운영에 대한 신뢰를 보여주는 상징적인 조치"라고 강조했다.

GM 한국사업장은 2018년 경영 정상화 계획 이후 실적 개선 흐름을 이어가고 있다. 2022년 2100억 원의 순이익으로 흑자 전환한 이후 2023년 1조5000억원, 2024년 2조2000억원의 순이익을 기록하며 3년 연속 흑자를 달성했다.

글로벌 시장에서의 역할도 확대되고 있다. 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저는 북미를 포함한 주요 시장에서 판매되는 핵심 수출 모델로 자리 잡았다. 특히 트랙스 크로스오버는 최근 3년 연속 한국 승용차 수출 1위를 기록하며 성과를 이어가고 있다.

한국사업장은 GM의 주요 생산·개발 거점이기도 하다. 연간 약 50만대 생산 능력을 갖추고 있으며, GM 내 두 번째 규모의 글로벌 엔지니어링 센터인 GM 테크니컬센터 코리아가 위치해 있다.

또 약 1만2000명을 직접 고용하고 1600여개 협력사와 협력하며 국내 자동차 산업 생태계 유지에도 기여하고 있다. 연간 약 37억 달러 규모의 부품을 글로벌 시장에 공급하는 등 산업 전반에 미치는 영향도 적지 않다.

업계에서는 이번 투자가 GM 한국사업장의 중장기 지속 가능성을 높이는 동시에, 글로벌 소형 SUV 생산 허브로서의 위상을 더욱 강화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

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